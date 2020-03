ANCONA – L’Anconitana ha compiuto ieri 115 anni di storia e in tanti non hanno perso occasione per fare gli auguri. La società biancorossa, in tutta la sua esistenza, è stata protagonista di un’altalena di emozioni, di pagine esaltanti e di grandi delusioni, di gioie e di dolori che, tuttavia, non l’hanno mai piegata del tutto. Tanti, come detto, i pensieri di vicinanza da parte di protagonisti di ieri e di oggi dell’Ancona calcistica.

Lo spettacolo più bello è stato quello dei ragazzi della Curva Nord che, giovedì sera, hanno dato vita a una spettacolare fumogenata ed esibizione di fuochi d’artificio nel capoluogo da Porta Pia fino alla statua di Traiano, dove il 5 marzo del 1905 iniziò la storia dorica. Non sono mancati anche gli auguri della società attuale che ha garantito la celebrazione dell’evento in futuro (evento in programma per stasera alla Mole Vanvitelliana poi rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus).

Quando le condizioni miglioreranno sarà apposta anche una targa nella centralissima piazza che celebrerà il centoquindicesimo compleanno in memoria di tutti i cittadini anconetani. A fare gli auguri, come già specificato, ex giocatori e dirigenti che in passato hanno difeso i colori dorici.