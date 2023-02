Ancona, tutto pronto per i Campionati Italiani Paralimpici di atletica leggera

ANCONA – I Campionati Italiani Paralimpici di atletica leggera si terranno ad Ancona per la 18ª edizione

consecutiva. Inoltre, sarà l’11esima organizzata dall’Anthropos Asd. «La kermesse, dopo la pandemia, è tornata più forte di prima e, al record di iscritti dell’edizione 2022 con 317 partecipanti totali fa seguito il nuovo record di iscritti dell’edizione di quest’anno con 351 atleti, di cui 186 (tra indoor ed outdoor) per la Fispes e 165 per la Fisdir”, spiegano gli organizzatori.



In calendario venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 il consueto triplice evento con i

Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e

Sperimentali), i Campionati Invernali di Lanci Fispes, validi anche come 1a tappa della Coppa Italia

e i Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici

degli Intellettivo Relazionali).



Gli eventi saranno al Campo Conti con inizio venerdì alle ore 14:30 per proseguire nella mattinata

di sabato fino alla serata (ore 18 circa), mentre al Palaindoor inizierà la Fispes venerdì alle ore

15:00 per proseguire sabato in mattinata, mentre Fisdir inizierà sabato alle ore 15:00 per

terminare domenica alle ore 13:00 circa.

Per gli atleti è la prima uscita ufficiale di una stagione, quella 2023, che vede in calendario i

Campionati Mondiali del luglio prossimo in ottica IPC e i Global Games del giugno prossimo in

ottica VIRTUS, eventi che si terranno entrambi a Parigi. La kermesse sarà sanzionata e valida per

l’ottenimento di prestazioni per i ranking internazionale.

Le gare di Ancona non saranno ricordate solo per il record di iscrizioni. Oltre alla quantità dei

partecipanti, la tre giorni sarà caratterizzata dalla qualità delle performance.

In lizza atleti noti e vincenti del panorama paralimpico.

In ambito Fispes spiccano Manu Maxcell (T64), Lorenzo Marcantogni (T63), Riccardo Bagaini (T47)

Ndiaga Dieng (T20), Francesca Cipelli (T63), Martina Caironi (T63), Ambra Sabatini (T63), Monica

Contraffatto (T63), Giuliana Chiara Filippi (T64).

In ambito Fisdir per la classe II1 spiccano Ndiaga Dieng, Luigi Casadei, Raffaele Di Maggio, Fabrizio

Vallone e i componenti la staffetta campione e primatista del mondo, mentre per la classe II2

Chiara Zeni, Nicole Orlando, Andrea Piacentini, Stefano Lucato, Daniel Gerini e i componenti le

staffette 4×100 e 4×400 campioni e primatisti del mondo.

«Organizzare gare agonistiche è già di per sé una vittoria. Lo è ancora di più in questi ultimi anni

caratterizzati da eventi straordinari quali il Covid, il caro bollette…che hanno reso ancora più

gravoso lo sforzo organizzativo. Lo sport nella nostra regione ha comunque reagito senza fermarsi,

lo dimostrano anche le numerose manifestazioni di livello nazionale ed internazionale che

vengono promosse. Per questo motivo voglio ringraziare l’Anthropos Asd che, in collaborazione

con il Cip regionale, la Fispes e la Fisdir, anche quest’anno organizza i Campionati Italiani

Paralimpici di atletica leggera indoor e i campionati italiani invernali di lanci. Un vero piacere

iniziare la stagione con queste gare alla base di una cultura sportiva a 360 gradi senza divisioni», spiega Fabio Luna, presidente del Coni Marche.