Ancona, spettacolo tra i flutti con le vele del Cico Edison Next 2023

ANCONA – Show di vele al vento tra Palombina e il Passetto per la seconda giornata di regate del Cico Edison Next 2023, campionato italiano classi olimpiche di vela che vede in acqua ad Ancona trecento equipaggi in lizza per un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Anche oggi, infatti, il Maestrale ha soffiato forte e su tutto il litorale, da Palombina al Passetto, è stato uno spettacolo di colori e di vele spiegate: dallo stabilimento Playa Solero di Palombina si sono lanciati gli atleti della spettacolare disciplina kite foil, mentre tra Torrette e il porto di Ancona hanno regatato gli oltre 150 Laser-Ilca, i parasailing su Hansa 303 e 2.4 e le tavole a vela iQFoil. Lo specchio di mare tra il Cardeto e il Passetto, invece, è stato teatro delle regate della classe acrobatica 49er e dei 470.

Foto Orsini/Federvela

Due giorni che hanno visto brillare alcune stelle della vela italiana iscritte al Cico 2023, come il civitanovese Riccardo Pianosi, campione europeo in carica e che anche oggi ha dominato la categoria kite foil; Marta Maggetti, olimpionica a Tokyo 2020 che sta guidando la classifica iQFoil femminile; Elena Berta, anche lei olimpionica a Tokyo, leader nel 470 misto con il compagno d’equipaggio Bruno Festa; Chiara Benini Floriani, vincitrice dell’evento preolimpico che s’è disputato a Marsiglia e prima nella categoria Ilca 6 femminile; Lorenzo Brando Chiavarini, autore della qualifica dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e leader del ranking Ilca 7 con quattro primi, un secondo e un terzo posto. Bene anche l’anconetana Giorgia Speciale, seconda in classifica nel windsurf iQFoil dietro proprio a Marta Maggetti, e il civitanovese Pietro Giacomoni, quinto nella flotta Ilca 7, la più numerosa di tutta la regata con 68 atleti in acqua. Domani pomeriggio a Marina Dorica alle 18, nella sala dello Yacht Club Ancona, si svolgerà anche il convegno dal titolo «Lo sport come medicina» presente anche il presidente nazionale di Federvela, Francesco Ettorre.