Ancona, Roberta Nocelli rientrata da Hong Kong: «Non sono in discussione»

ANCONA – L’amministratore delegato dell’Ancona, Roberta Nocelli, è appena rientrata da Hong Kong, dove ha incontrato per due giorni il presidente biancorosso Tony Tiong, insieme al legale dell’Ancona Sports Center, l’avvocato Francesco Milanese di Jesi, e al consigliere Antonio Postacchini, imprenditore di Porto Sant’Elpidio. Tanti i temi sul tavolo, alcuni che vengono precisati nella nota diffusa poco fa dalla società, sintetica quanto chiara: «E’ stata una riunione fiume, gli argomenti sono stati molteplici – spiega Roberta Nocelli nella nota dell’Ancona –. Sono state analizzate le due ultime stagioni, la conclusione di quest’ultima oltre alla nomina del nuovo direttore sportivo. Si è parlato dell’organizzazione societaria con mansioni e ruoli ben definiti. Non da ultimi gli investimenti e le prossime imminenti scadenze federali. Ho spiegato il mio punto di vista e di come vorrei proseguire da qui in avanti. Ci siamo lasciati con la consapevolezza che alcune decisioni incombono e sono strettamente indifferibili. Tengo a precisare che non sono stati messi in discussione il mio ruolo e il mio contratto che non è in scadenza. Nei prossimi giorni il presidente detterà la sua linea».

La nuova Ancona si delineerà presto, dunque, a cominciare dai precisi ruoli manageriali della società, ruoli che collaboreranno con il presidente Tiong e con l’amministratore delegato Nocelli, per proseguire con l’attesa conferma dell’allenatore Roberto Boscaglia e della definizione del nuovo direttore sportivo, scelta quest’ultima urgente e indispensabile per cominciare a lavorare nel modo migliore alla prossima stagione. Poi c’è il tassello relativo al passaggio di proprietà del terreno comunale di Passo Varano su cui l’Ancona Sports Center, società del presidente Tiong che s’è aggiudicata il bando, dovrà cominciare a costruire il nuovo centro sportivo, naturalmente dopo aver versato il corrispettivo di circa un milione di euro nelle casse comunali. Nelle prossime settimane il presidente Tiong è atteso ad Ancona proprio per questo, dopo i numerosi rinvii dell’operazione che si sono succeduti da gennaio a oggi.