Ancona, riunione commissione di vigilanza: esito positivo al ripristino della capienza dello Stadio Del Conero

ANCONA – Si è riunita ieri mattina presso la Sala Stampa dello Stadio Del Conero la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo. Alla riunione, oltre alla Società, hanno partecipato tutti i rappresentanti degli Enti preposti, ovvero Questura, Amministrazione Comunale, ASUR, AGIS, Vigili del Fuoco, Regione e CONI. L’esito della riunione è stato favorevole: la Commissione ha concesso al Comune di Ancona, quindi di fatto alla Società Ancona Matelica, il via libera per poter usufruire allo Stadio Del Conero della capienza di 7450 posti (ridotta al 50% per le regole legate al Covid).

«Ringrazio tutte le componenti che hanno dato esito positivo all’aumento della capienza. Ringrazio il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, da donna a donna, per la sua disponibilità e impegno costanti, gli Assessori Guidotti e Foresi che si sono spesi in maniera efficace e decisiva mettendo in campo risorse e personale – ha commentato la DG dell’Ancona Matelica Roberta Nocelli al termine dell’incontro – e che hanno fatto tantissimo per noi, ripristinando con grande tempismo tutte le condizioni di sicurezza previste e ottemperando con impegno e organizzazione a tutte le richieste fatte dalle varie Forze dell’Ordine intervenute».

Di conseguenza i Settori aperti per la partita di domenica contro il Pontedera saranno Tribuna coperta, Curva Nord e Curva Sud.