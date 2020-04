Ancona Respect, la solidarietà si tinge di biancorosso con la Nord

La società di Silvana Pazzagli e Alessio Abram si sta prodigando da tempo nella raccolta di beni primari per le persone più in difficoltà. A sostenerli anche i tifosi anconetani

ANCONA- L’Ancona Respect per Ancona. La società biancorossa della presidentessa Silvana Pazzagli e del baluardo Alessio Abram non ha interrotto la sua instancabile attività. Dal campo alla solidarietà in tempi di Coronavirus le prerogative sono sempre le stesse, indipendentemente dall’avversario contro cui si gioca la gara. Le “Brigate Volontarie per l’Emergenza”, insieme allo “Spazio Comune Hèval” si stanno da tempo attivando per la consegna dei beni primari alle persone in difficoltà. Una gara dura, a tratti spigolosa, che però i biancorossi stanno conducendo con grande personalità.

Un sostegno fondamentale alle Brigate Volontarie è arrivato dai ragazzi della Curva Nord Ancona che, sin da subito, hanno raccolto l’invito e si prodigando nell’aiuto a chi soffre (forse più degli altri) per via di questa pandemia mondiale. Nello specifico si tratta di procurarsi la spesa ma anche di offrire sostegno, tutto per vincere insieme la partita forse più importante degli ultimi anni.

Sulla pagina ufficiale dell’Ancona Respect (insieme a tutti i contatti e/o riferimenti) non mancano anche i ringraziamenti della società dorica: «Vorremmo ringraziare veramente con il cuore tutto il mondo bianco rosso che si sta mobilitando insieme a noi. Un ringraziamento speciale ovviamente va ad i ragazzi della Nord che sono in questo momento una risorsa indispensabile per la nostra città, dimostrando una solidarietà ed un efficienza invidiabili. Sarà l’amore viscerale per la nostra gente, sarà che chi vive in mezzo ai guai nelle difficoltà non si tira indietro, sarà che non sopportiamo vedere chi ha poco perdere anche quello ma non vogliamo fermarci».