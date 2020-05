Volley, Bontempi e Netoip ancora con l’Accademia Volley Ancona

ANCONA- In questi tempi di crisi arrivano due grandi certezze in casa Accademia Volley Ancona (serie B di pallavolo maschile). I due storici partner del sodalizio anconetano, nella fattispecie Bontempi Casa e Netoip, saranno regolarmente al fianco dei biancorossi anche nella stagione sportiva 2020-2021. L’ufficialità è stata data attraverso un comunicato apparso sulla pagina Facebook della società:

«In un periodo così buio per il covid-19 la grande notizia attesa per settimane è giunta oggi: Bontempi Casa e Netoip ancora spalla a spalla con l’Accademia Volley Ancona per continuare il percorso intrapreso nei precedenti anni. Questo permetterà alla società biancorossa (covid-19 permettendo) di programmare la stagione 2020/2021 con maggiore tranquillità consci del fatto che tutti gli attori in campo vogliono continuare a mettersi in gioco per far crescere sempre di più la pallavolo anconetana.

La strada tracciata da due delle aziende doriche più importanti è di grande impatto sportivo e sociale. Questo perchè anche in un momento di difficoltà restare al fianco della pallavolo anconetana permetterà non solo di disputare ancora il campionato di serie B ma di continuare la crescita della pallavolo nel tessuto sociale dorico. Certamente le difficoltà non mancheranno ma con la caratura di questi due main sponsor sarà possibile affrontarle nella migliore delle maniere».

Poi, ovviamente, non sono mancati i ringraziamenti da parte della società diretti ai propri sponsor: «Ed è per questo che tutto il mondo dell’Accademia Volley Ancona vuole ringraziare nuovamente la famiglia Bontempi e la famiglia Di Napoli per aver accettato di mettersi ancora a disposizione e al fianco della società dorica».