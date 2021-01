Campetto Basket, Rajola: «Grande battaglia, cerchiamo continuità a Civitanova»

ANCONA- La vittoria interna con Teramo, raggiunta con il punteggio di 91-88, ha rilanciato la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona nelle zone di alta classifica. Coach Stefano Rajola ha salutato positivamente il successo, a maggior ragione perchè avvenuto contro un avversario di tutto rispetto come quello abruzzese:

«È stata una vera e propria battaglia perchè loro sono partiti molto forte e sapevamo che l’avrebbero fatto. Da parte nostra c’è stata qualche distrazione di troppo nelle battute iniziali ma poi siamo stati bravi a venirne fuori combattendo fino all’ultimo secondo. Faccio un applauso ai ragazzi perchè hanno dimostrato grandi qualità». Il fattore positivo della Luciana Mosconi è quello riferito al cambio di rotta e mentalità guadagnato con l’intervallo dove Leggio e soci hanno avuto tempo e modo di riordinare le idee:

«Onestamente già dal primo al secondo quarto abbiamo fatto meglio. A livello difensivo c’è tanto da lavorare in quanto abbiamo subito in diverse occasioni. Offensivamente ci siamo mossi bene, va ancora limata qualche imperfezione ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo sempre ricordarci che siamo una squadra in costruzione, abbiamo svolto un solo allenamento al completo il 4 gennaio. L’ultimo mese non è stato per niente facile».

Nel prossimo weekend la Luciana Mosconi sarà di scena sul campo del Civitanova: «Affrontiamo una squadra che ha battuto Roseto ed è andata ad imporsi a Montegranaro. Sarà dura ma vincendo entreremo nelle parti alte della classifica».