Calcio, vola l’Ancona Matelica: battuta la Lucchese

ANCONA – Non fallisce l’esame di maturità e non smette di stupire l’Ancona Matelica, che, sulle ali dell’entusiasmo e trascinata anche oggi dalla calorosa spinta del proprio pubblico (sfondata la quota dei 2110 spettatori di sette giorni fa, Curva Nord completamente esaurita), batte anche la Lucchese e sale a 10 punti in classifica.

Seconda vittoria consecutiva in casa (sfatato questo difficile tabù, come accaduto ai biancorossi anche nella scorsa stagione), terzo successo di fila dopo Avellino e Pontedera, quinto risultato utile consecutivo considerando i tre punti incamerati con l’Olbia e il pari di Grosseto.

Formazione annunciata per mister Colavitto, che sopperiva alle assenze degli indisponibili Del Sole, Ruani, Delcarro e Papa schierando Avella tra i pali, centrocampo con Gasperi (esordio dal primo minuto), Iannoni e D’Eramo e in avanti riproponendo Faggioli al posto dell’acciaccato Moretti.

Ospiti con sei punti all’attivo, frutto di due vittorie (battute l’Imolese alla prima giornata e l’Olbia in rimonta sette giorni fa) e due sconfitte (Cesena ed Entella). Per l’esordio stagionale in panchina, scontata la squalifica, mister Pagliuca operava un discreto turnover affidandosi a centrocampo al fosforo del playmaker e capitano Bensaja, mentre in avanti proponeva la coppia formata dall’ex Bari e Foggia Fedato e Nanni, con Belloni subito dietro. Out Panati e Zanchetta.

Grande partenza dei padroni di casa, che dopo le prime avvisaglie sempre con il numero 9, sbloccavano per la prima volta in stagione il risultato nella prima frazione, trovando la rete del vantaggio al 24’ proprio con una grande progressione conclusa con la sfera insaccata sotto l’incrocio da parte di Rolfini. La risposta rossonera passava per i piedi di Fedato, ma Avella non correva mai grossi pericoli.

Ancona Matelica- Lucchese, la curva di casa

Nella ripresa erano invece i toscani a partire con il piede sull’acceleratore, ma si superava il numero uno di casa a sbarrare la strada, pronti via, al subentrato Frigerio a botta sicura. All’56′ poi arrivava il raddoppio stupendo per i biancorossi con Sereni che, servito da D’Eramo, si incuneava tra i centrali difensivi e depositava in fondo al sacco sotto la Nord il pallone del 2-0. Appena al 63′ ecco servito il tris con doppietta personale da parte di Rolfini che faceva impazzire il Del Conero piegando le mani a Cucchietti. Intorno al 75′ arrivava l’esordio in campionato per il talento di casa classe 2004 Vrioni, già gettato nella mischia in Coppa. La Lucchese accorciava invece le distanze con Semprini.

Nel prossimo turno, il primo infrasettimanale della stagione, i ragazzi di Colavitto viaggeranno alla volta di Pistoia, dove alle 21, martedì sera 28 settembre, sfideranno il team di mister Sassarini.

ANCONA MATELICA- LUCCHESE 3-1

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti (42’ st 5 Bianconi) , 6 Iotti, 28 Maurizii (17’ st 3 Di Renzo); 23 D’Eramo (28’ st 16 Farabegoli), 7 Gasperi, 4 Iannoni; 9 Rolfini (28’ st 20 Vrioni), 18 Faggioli, 10 Sereni. A disposizione: 1 Canullo, 12 Vitali, 15 Sabattini, 17 Moretti, 33 Noce. Allenatore: Gianluca Colavitto.

LUCCHESE (4-3-1-2): 22 Cucchietti; 02 Papini, 5 Bachini, 27 Baldan, 6 Nannini (17’ st 10 Semprini); 8 Picchi (1’ st 16 Frigerio), 4 Bensaja (22’ st 19 Eklu), 3 Visconti; 30 Belloni (38’ st 24 Lovisa); 29 Fedato, 18 Nanni (22’ st 9 Babbi). A disposizione: 1 Coletta, 2 Papini, 7 Gibilterra, 13 Bellich, 17 Dumbravanu, 21 Corsinelli, 25 Ruggiero, 26 Brandi. Allenatore Guido Pagliuca.

ARBITRO: Sig. Eugenio Scarpa della sezione di Collegno.

ASSISTENTI: Sig.ri Simone Asciamprener Rainieri della sezione di Milano e Vittorio Consonni della sezione di Treviglio.

QUARTO UOMO: Sig. Ciro Aldi della sezione di Lanciano.

RETI: 24’ pt e 18’ st Rolfini, 11’ st Sereni, 30’ st Semprini

NOTE: spettatori totali 2265 di cui 1500 in Curva Nord e 42 ospiti per un incasso di € 20411; locali in divisa rossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere giallo grigio; ospiti in divisa bianca, pantaloncini e calzettoni bianchi e portiere verde; ammoniti Gasperi e Iotti; corner 2-8; recupero 1’ pt, 5’ st.