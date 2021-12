Ancona Matelica, mister Colavitto: «Daremo il massimo»

ANCONA – L’Ancona Matelica chiuderà il 2021 affrontando oggi pomeriggio, mercoledì 21 alle 18, il Pescara di mister Gaetano Auteri, appaiato in classifica a quota 31 lunghezze e che all’andata riuscì nel finale ad imporsi per 2-1.

La gara sarà già valida come prima giornata del girone di ritorno, mentre i biancorossi per la seconda giornata a gennaio dovranno viaggiare alla volta di Olbia. Entrambe reduci da tre successi consecutivi e sulle ali dell’entusiasmo, Ancona Matelica e Pescara si sfideranno in una gara dalle sicure emozioni e che di certo richiamerà una calorosa cornice di pubblico.

«Oltre alle prestazioni in questo momento stanno arrivando anche i tre punti – ha commentato mister Colavitto – e questo è importante. Affronteremo una squadra blasonata, che con il passar dei mesi si è sempre più calata in questa categoria ed è molto migliorata rispetto all’inizio. Per noi sarà una gara dal tasso di difficoltà enorme, come lo sono tutte, ma la giocheremo in casa nostra e proveremo a fare del nostro meglio. I 31 punti conquistati sono un bottino importante e ci inorgogliscono, sono stati tutti meritati e frutto di un grande lavoro quotidiano. La cosa che mi fa più piacere è che la squadra, anche di fronte alle difficoltà, si è sempre rialzata e ha sempre reagito.

I gironi di ritorno però sono un campionato a parte ed i punti inizieranno a pesare ancora di più, sia per chi lotta per la parte alta, che per chi lotta per la parte bassa della classifica. Vedremo oggi il campo cosa dirà». Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali. Assenti Papa, Del Sole e Vrioni.