Ancona Matelica, mister Colavitto: «Vis Pesaro molto forte»

ANCONA- La prima delle due ultime sfide casalinghe che chiuderanno il 2021 vede l’Ancona Matelica affrontare oggi pomeriggio, domenica 19 dicembre alle 17:30, la Vis Pesaro reduce dal pareggio a reti bianche con l’Imolese. I padroni di casa, forti degli ultimi due successi consecutivi con Siena e Teramo, vorrebbero cavalcare l’onda dell’entusiasmo e regalare un’altra gioia al proprio pubblico. «La Vis Pesaro è una squadra molto tosta e in salute – ha dichiarato mister Colavitto – che in queste prime diciotto partite ha avuto molta continuità di risultati, pur essendo sotto di noi a livello di punti. Sarà un derby e sappiamo che queste gare sfuggono sempre ad ogni pronostico».

Dopo gli stop delle scorse settimane, la fase negativa è ufficialmente alle spalle?

«C’è stato un periodo negativo di risultati in casa, ma mai di prestazioni. Nelle ultime tre trasferte erano comunque arrivati tre pareggi e alla quarta è arrivato il bottino pieno. Nell’arco di una stagione con una squadra così giovane momenti difficili con una piccola flessione ci possono stare, ma il gruppo ha sempre dimostrato di avere un’anima e i ragazzi hanno sempre messo tutto l’impegno per cercare di riscattarsi e tornare ai tre punti, quindi non si può imputare loro nulla». Squalificato Iannoni. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di oggi: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali. Attesi sugli spalti almeno circa tremila spettatori.