Ancona-Matelica, ufficiale il portiere Avella. Per la difesa, spunta Farabegoli

ANCONA – Ufficiale il portiere partenopeo classe 2000 Michele Avella, ex Casertana. Il portiere, ottenuto lo svincolo dalla Casertana non iscritta al campionato di Serie C, si è accordato per due anni con il club biancorosso. «Sono molto emozionato. Torno in una società che conosco bene, dalle grandi qualità umane e morali. Mi auguro di ripagare con tutto me stesso la fiducia che mi è stata data. Si sta formando un grande gruppo, formato da ragazzi seri e motivati. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo progetto, in una città bella e ricca di storia».

Il mercato non finisce qui, perché il direttore sportivo Francesco Micciola è pronto a chiudere con il difensore centrale Tommaso Farabegoli (’99). Lo stopper arriverebbe dalla Sampdoria con la formula del prestito. Ha giocato nelle marche due anni fa alla Vis Pesaro, prima di accasarsi alla Feralpi Salò.