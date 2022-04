Ancona Matelica: Tony Tiong saluta la squadra

ANCONA – Tony Tiong, il nuovo proprietario dell’Ancona Matelica, dopo una mattinata trascorsa per le strade del centro cittadino, ha fatto capolino all’allenamento. Una chiacchierata con l’allenatore Gianluca Colavitto e con il direttore sportivo Francesco Micciola, prima di tirare qualche calcio di rigore e riposizionarsi nella gradinata del Paolinelli. Domenica 3 marzo, sarà al Del Conero per vedere la partita con il Gubbio.

Un match importante per blindare il sesto posto. La brutta notizia riguarda l’attaccante Federico Moretti che potrebbe aver concluso anzitempo il campionato. Una stagione un po’ così per l’attaccante abruzzese che, alle prese con diversi infortuni, non è mai riuscito ad esprimersi con continuità. I sei minuti iniziali di Modena, prima del forfait, gli sono costati una lesione muscolare all’adduttore che lo terrà, secondo le ultime notizie, almeno un mese lontano dai campi da gioco costringendolo a saltare anche gli eventuali primi turni dei playoff. Lo staff sanitario, come sempre, cercherà di fare miracoli ma le percentuali di rientro sono basse e dipenderanno anche dalla possibilità che la squadra di mister Colavitto possa andare avanti nel cammino degli spareggi.

Dall’infermeria si attendono novità anche per il centrocampista Luca Palesi (in attesa di una visita specialistica al ginocchio per un’iperestensione) e il difensore Nicolò Tofanari (reduce da un affaticamento muscolare che però non dovrebbe metterne a rischio la convocazione con il Gubbio). Oggi pomeriggio, venerdì 1 aprile, nuova seduta al Paolinelli. Domani mattina rifinitura al Del Conero. Rientrerà il difensore centrale Masetti, assente per squalifica al Braglia dove ha assistito in tribuna al 3-0 per i canarini di Tesser. Mentre prosegue la prevendita, sul circuito Diyticket (sufficiente anche un tampone negativo per accedere all’impianto oltre al green pass), per la sfida interna di domenica (ore 14.30) tra i dorici e gli umbri guidati dall’ex bandiera del Genoa Vincenzo Torrente è stata ufficializzata anche la designazione arbitrale.

Dirigerà l’incontro il Luigi Catanoso di Reggio Calabria (nessun precedente con le due squadre) con assistenti Francesco Rizzotto di Roma 2 e Rodolfo Spataro di Rossano. Quarto ufficiale Gianluca Martino di Firenze. Per quel che riguarda Siena-Ancona, diciassettesima giornata di ritorno in programma il 9 aprile all’Artemio Franchi, l’orario di inizio sarà quello delle 14.30 (e non quello originario delle 17.30). La variazione è stata ufficializzata nel pomeriggio di ieri. Le ultime due giornate, invece, rispettivamente Ancona-Teramo e Vis Pesaro-Ancona si giocheranno giovedì 14 aprile alle 21 e sabato 23 aprile alle 17.30.