ANCONA – La voglia di fare l’impresa con la consapevolezza di trovarsi davanti un’autentica corazzata per la categoria. Partite come quelle con il Modena, si preparano da sole e mister Gianluca Colavitto lo ha lasciato ampiamente intendere. Il tecnico dell’Ancona Matelica ha ribadito le sue idee: «Incontriamo una formazione reduce da sei vittorie consecutive che non ha bisogno di presentazioni. In un match affascinante spero proprio che la mia squadra saprà dire la sua e farsi trovare pronta. Come si batte questo Modena? Abbiamo preparato la gara in un certo modo. Posso solo dire che se sapremo sfruttare i loro errori, che ci saranno, allora potremmo divertirci».

Che squadra vedremo all’opera?

«Non voglio una formazione che specula sull’avversario, se gli attaccanti sapranno muoversi nel modo giusto lo sviluppo dell’azione sarà una determinata conseguenza».

È anche la sfida tra due tecnici: l’esperto contro l’emergente…

«Affrontare un allenatore come Attilio Tesser sarà un onore e gli stringerò la mano con piacere prima di iniziare. Qualche… vittoria il mio collega l’ha fatta in carriera e da uno così c’è solo da imparare».

La chiusura è dedicata a un dubbio di formazione: Papa o Gasperi?

«Tutti i ragazzi si impegnano e non si risparmiano in mezzo al campo. Anche Papa rientra in questo discorso».

I biancorossi scenderanno in campo oggi pomeriggio, sabato 20 novembre, alle 14,30. La gara sarà trasmessa da Sky, ma al Del Conero sono attesi poco più di 3000 spettatori.