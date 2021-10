L’Ancona Matelica sconfitta a Cesena

CESENA – La striscia di risultati utili dell’Ancona Matelica si ferma all’”Orogel Stadium – Dino Manuzzi” dove i padroni di casa del Cesena trovano la prima vittoria interna stagionale proprio ai danni dei biancorossi, provando a mitigare un po’ l’amarezza per l’emozionante epilogo dei play off della scorsa stagione.

Rispettate le attese della vigilia di un match acceso e scoppiettante, nonostante il 2-0 registrato. Cavalluccio reduce dal blitz di Grosseto firmato Bortolussi. Cesena terzo con 14 lunghezze accumulate, frutto di un cammino entusiasmante in trasferta con quattro vittorie su quattro incontri disputati, ma ancora a secco fino ad oggi di successi interni. Tra le mura amiche solo due i punti ottenuti: pari con Imolese e Gubbio e sconfitta nel derby con il Modena. Grande solidità difensiva (solo tre le reti incassate), a fronte di un attacco non scintillante (solo sei le marcature). Mister Viali, ex di giornata visti i trascorsi biancorossi nel 2003/2004, si affidava all’assoluta esperienza di Rigoni a centrocampo, portando Gonnelli e Missiroli in panchina e dando fiducia ad un Ilari apparso in grande spolvero.

Ancona Matelica forte delle proprie certezze e della capacità di saper stringere i denti, dopo il successo per 3-2 sull’arrembante Imolese portato a casa con grande concretezza e in inferiorità numerica dopo un primo tempo scintillante. Secondo posto in classifica generale e miglior attacco del girone. Convocato ma non disponibile l’attaccante Moretti, insieme a Papa e Delcarro, che stanno lavorando per il rientro.

Il pre-partita di Cesena vs Ancona-Matelica

Imponente la cornice di pubblico ospite presente in Romagna, con cori incessanti per tutta la gara: quasi 1700 i tifosi giunti da Ancona per sostenere la squadra. Prima frazione a fiammate, con continui rovesciamenti di fronte ed un atteggiamento propositivo da parte di entrambe le formazioni, con rispettivamente Rolfini da una parte e Bortolussi dall’altra i più attivi a cercare di far pendere dalla propria parte la bilancia dell’incontro. Ed è proprio l’attaccante con la casacca numero 20 del Cesena a sbloccare l’incontro, quando intorno alla mezz’ora, dopo una palla persa ingenuamente in avanti dal centrocampo dell’Ancona Matelica, in ripartenza aggirava la difesa e trafiggeva Vitali sul primo palo. I biancorossi provavano a reagire, cercando di conquistare spazi e affidandosi soprattutto alle conclusioni dalla distanza, con Di Renzo, Gasperi e Rolfini che non avevano però fortuna.

Nella ripresa subito i ragazzi di mister Colavitto provavano a riequilibrare la contesa, ma il Cesena riusciva a chiudere ogni varco non disdegnando di pungere all’occorrenza. Il tecnico provava allora a mischiare le carte, gettando nella mischia Del Sole, Ruani (poi infortunatosi e a sua volta sostituito da Vrioni) e Tofanari. Era soprattutto il primo a incidere nell’economia dell’incontro con diverse imbeccate interessanti per i compagni. Ancora una volta in ripartenza però, dopo un fallo non ravvisato in favore dell’Ancona Matelica, i padroni di casa trovavano con il subentrato Pierini il gol del raddoppio.

Sabato alle ore 17:30 i biancorossi torneranno al Del Conero per sfidare L’Aquila Montevarchi, già incontrata in Coppa Italia in agosto, mentre martedi alle 21 il turno infrasettimanale porterà la Colavitto’s band nella tana della capolista Reggiana.

CESENA (4-3-1-2): 33 Nardi; 5 Steffè, 15 Ciofi, 13 Mulè, 30 Favale (20’ st 27 Gonnelli); 8 Ardizzone, 14 Berti (20’ st 11 Munari), 4 Rigoni; 16 Ilari (33’ st 25 Missiroli); 9 Caturano (33’ st 10 Pierini), 20 Bortolussi (41’ st 45 Shpendi).



ANCONA MATELICA (4-3-3): 12 Vitali; 33 Noce (20’ st 14 Tofanari), 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 23 D’Eramo (33’ st 15 Sabattini), 7 Gasperi, 4 Iannoni (20’ st 26 Ruani, 33’ st Vrioni); 9 Rolfini, 18 Faggioli (20’ st 21 Del Sole), 10 Sereni.

ARBITRO: Sig. Marco Saia della sezione di Palermo. ASSISTENTI: Sig.ri Luca Feraboli della sezione di Brescia e Stefano Camilli della sezione di Foligno. QUARTO UOMO: Sig. Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino. RETE: 32’ pt Bortolussi, 39’ st Pierini



NOTE: spettatori 5325 (di cui 2065 miniabbonamenti e 1658 ospiti) per un incasso di 53.199,50 euro; locali in divisa nera, pantaloncini e calzettoni neri e portiere verde; locali in divisa rossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere bianco; ammoniti Tofanari, Favale, Ardizzone, Iannoni e Rolfini; corner 5-4; recupero 1’ pt, 4’ st.