Ancona Matelica, il centrocampista Papa: «Vogliamo allungare la stagione»

ANCONA – Le ultime due partite, Siena in trasferta e Teramo in casa, sono state convincenti. In primis, l’Ancona per ampi tratti è sembrata essere nuovamente quella squadra arrembante e offensiva che aveva conquistato tutti all’inizio della stagione. In secundis, qualche giocatore è tornato in termini di prestazione a rendere sui propri standard. Uno di questi è sicuramente il capitano Salvatore Papa che ha dichiarato: «Non è stata un’annata facile. Soprattutto nella prima parte sono incappato in una serie di problemi fisici che hanno finito per limitare il mio rendimento. Adesso sto bene, mi sto allenando con ritmo e continuità e quando in settimana lavori bene poi il campo è una logica conseguenza».

A Pesaro per blindare il sesto posto?

«Quando si viene da una vittoria la settimana inizia con un clima migliore. Lo stimolo di difendere il sesto posto può rivelarsi importante in quest’ultima fatica del campionato ma siamo consapevoli di andarci a giocare un derby al cospetto di una formazione che deve ancora qualificarsi per gli spareggi. Inutile dire che ci aspetterà una battaglia».

La stagione dell’Ancona Matelica, comunque vada, rimarrà importante…

«I playoff sono stati il secondo obiettivo centrato dopo quello della salvezza. Nello spogliatoio ne stavamo parlando da un po’. Ora non dobbiamo fare l’errore di correre, ogni cosa a suo tempo consapevoli che non ci manca nulla per far bene. Il diktat è chiaro, prima Pesaro, poi il primo turno degli spareggi e poi chissà. Sappiamo bene quelle che sono le nostre armi».

Quanto può incidere la spinta del pubblico?

«Moltissimo. Contro il Teramo ci tenevamo tanto a tornare alla vittoria, era da un po’ di tempo che non festeggiavamo così. Andare sotto la curva è un qualcosa che ti mette i brividi, i tifosi sono stati al nostro fianco soprattutto nelle difficoltà dandoci una spinta incredibile per venirne fuori. Vogliamo allungare la stagione il più possibile, speriamo da qui in avanti di riuscire a recuperare qualche elemento infortunato e toglierci delle altre soddisfazioni. Intanto testa alla Vis Pesaro, il sesto posto non vogliamo mollarlo».

Tra i biancorossi è imminente il rientro in gruppo degli attaccanti Federico Moretti e Ferdinando del Sole che, smaltiti i rispettivi problemi fisici, hanno continuato a lavorare a parte ma con un incremento ulteriore dei carichi. A Pesaro sarà assente per squalifica Iannoni.