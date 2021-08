ANCONA – Durante le fasi di calciomercato, il direttore sportivo Francesco Micciola era sicuro che l’attaccante Alex Rolfini non avrebbe tradito le attese. Difatti, è stata proprio la punta a realizzare il primo gol in una competizione ufficiale, nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, contro il Montevarchi (l’Ancona-Matelica alla fine ha avuto la meglio ai calci di rigore).

«Fare gol per un’attaccante è fondamentale, ho provato gioia – ha detto il Cobra -. Sono attimi che ci ripagano del lavoro settimanale, ma l’importante è che sia arrivata la vittoria. Ringraziamo i tifosi per l’incitamento, ci hanno aiutato per tutta la partita, specialmente nei momenti difficili. E ce ne sono stati molti: sia per la caratura dell’avversario che per il caldo che in campo abbiamo accusato. Era importante partire nel migliore dei modi per avere fiducia in noi stessi e per mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio in campionato con il Pescara».

La squadra riprenderà a lavorare domani pomeriggio al “Paolinelli” per preparare il derby di Pescara di sabato prossimo.