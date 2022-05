Ancona Matelica: il portiere Perucchini a un passo

ANCONA – Il portiere Filippo Perucchini (’91) ha detto sì all’Ancona. La società biancorossa pare abbia incassato il consenso del calciatore del Teramo che, a questo, punto, potrà essere il primo colpo in entrata della nuova stagione. Pochi dubbi, insomma, tuttavia è giusto rimanere prudenti.

Un po’ perché è la legge del mercato, ma anche perché è molto presto. La stagione ufficiale non si è ancora conclusa e i giocatori fino al 30 giugno risultano essere tesserati con le proprie squadre. In ogni caso, nella giornata di ieri sia l’estremo difensore che il suo agente hanno accettato il trasferimento nelle Marche.

Il direttore sportivo Francesco Micciola deve sistemare qualche dettaglio ma il matrimo nio pare proprio che si farà. Se per il ruolo del portiere ormai è cosa fatta, resta da trovare l’intesa con il Crotone per ottenere le prestazioni del difensore centrale Davide Mondonico (’97). La pista è assolutamente percorribile e l’operazione fattibile. Solamente che nelle ultime ore le parti non hanno dialogato più di tanto. Brutto segno? No. Dopo l’offensiva di Micciola sia lo stopper che i suoi emissari hanno deciso di pensarci su.

Anche per valutare altre possibilità. Ma è pure a centrocampo che il ds biancorosso non deve sbagliare le scelte. Tagliati Delcarro, Papa e Gasperi, servono inserimenti di spessore. Uno di questi potrebbe essere Nicolò Fazzi (’95), in uscita dal Messina (nominativo lanciato anche dal sito Tuttomercatoweb). Si tratta di una mezzala di esperienza che in carriera, oltre ad aver giocato con la Sambenedettese, ha indossato casacche importanti che lo hanno portato a collezionare ben 96 presenze in B. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina, ha militato in Perugia, Crotone, Entella, Cesena e Livorno. Proprio il Cesena, che annuncerà Toscano in panchina e Stefanelli direttore sportivo, corteggia la mezzala. Però, secondo radiomercato, l’Ancona si è mossa prima e avrebbe qualche chance in più. Dalla Romagna può arrivare anche il mediano Ardizzone (’92): Colavitto darà il placet? Nel contempo vengono monitorati anche dei giocatori in partenza da Monopoli, compagine seguita e tanto apprezzata da Micciola.