Ancona Matelica, mister Colavitto: «faremo di tutto per vincere»

ANCONA – Oggi, sabato 19 marzo alle 15, sarà di nuovo campionato con l’Ancona Matelica che tornerà a battagliare tra le mura amiche. I biancorossi, reduci dalla lunga trasferta di Chiavari, dovranno vedersela con la Carrarese di mister “Totò” Di Natale, raggiunta nell’ultimo turno sul pari dall’Olbia solo nei minuti finali del match infrasettimanale. Allo Stadio dei Marmi la gara di andata dello scorso 13 Novembre terminò per 1-1: Sereni dal dischetto rispose a Battistella. Marmiferi in questo momento a quota 39 punti in graduatoria. «Incontreremo una squadra – ha dichiarato mister Colavitto – che già all’andata mi fece un’ottima impressione. Una squadra ben allenata da un tecnico emergente, con elementi di indubbia qualità. La Carrarese, pur disputando a mio parere un ottimo cammino, deve ancora raggiungere la fatidica quota salvezza, dunque mi aspetto di incontrare una squadra affamata di punti e alla ricerca della posta piena. D’altra parte – ha proseguito il trainer campano – troverà un’Ancona Matelica che è comunque una squadra viva e desiderosa di fare bene. Purtroppo in questo momento le prestazioni non sono supportate dai risultati, ma impegno e abnegazione non sono mai mancati. Proveremo a fare di tutto per cercare di ottenere il massimo. L’ultimo periodo – ha concluso Colavitto – ha visto molti impegni ravvicinati. Siamo reduci da un tour de force importante e da una lunga trasferta. Elementi di cui dovrò tener conto nell’undici iniziale, in cui probabilmente cambierò qualcosa rispetto alla formazione di Chiavari». Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani: Avella, Bianconi, D’Eramo, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizi, Moretti, Noce, Palesi, Papa, Pecci, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali.

Per i biancorossi squalificato Delcarro, mentre D’Eramo e Gasperi hanno recuperato e partiranno dalla panchina. La partita sarà trasmessa da Rai Sport.