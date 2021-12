Calcio Serie C, Ancona Matelica vs Pescara: il derby dell’Adriatico finisce in parità

ANCONA – I biancorossi dell’Ancona Matelica salutano il 2021 impattando in casa per 1-1 nel derby dell’Adriatico per la prima giornata del girone di ritorno. Con il Pescara arriva infatti il primo pari stagionale tra le mura del Del Conero dopo quello di agosto valido però per la Coppa Italia. Tutte e due appaiate a 31 punti, entrambe reduci da un filotto di tre vittorie (Grosseto Pistoiese e Imolese per il Delfino, Siena, Teramo e Vis Pesaro per i biancorossi) e quattro risultati utili consecutivi, le due squadre in un buon momento di forma e di entusiasmo hanno dato vita ad una gara accesa e combattuta, davanti ad una calorosa cornice di pubblico con oltre 2800 presenti di cui 290 ospiti.

Dentro Moretti per Faggioli e Iannoni – scontata la squalifica – per D’Eramo, gli unici due cambi rispetto a tre giorni fa nell’undici di Mister Colavitto. Nelle fila ospiti, indisponibile per squalifica Rizzo, Auteri confermava il suo collaudato 3-4-3. Iacobucci tra i pali, in difesa Drudi con Illanes e Veroli. A centrocampo Diambo, con Pompetti, Cancellotti e Rasi preferito a Nzita. Nel tridente offensivo De Marchi, Rauti e D’Ursi con bomber Ferrari (8 reti) a riposo. La prima frazione era vivace e affrontata a viso aperto dalle due formazioni: al bellissimo gol di testa di Rolfini (raggiunta la doppia cifra per l’attaccante ferrarese) innescato da Sereni, rispondeva prima dell’intervallo la conclusione di un attivissimo Pompetti deviata da un difensore che metteva fuori gioco Avella e permetteva al Pescara di pareggiare, dopo che i padroni di casa avevano in precedenza sfiorato il bis con Delcarro.

Meno intensa la ripresa, con le squadre a cercare di sbloccare l’equilibrio. Era Sereni a sfiorare il nuovo vantaggio dopo appena 10’, prima di lasciare il posto a Faggioli, marcatore del match di andata. L’arbitro graziava Rasi che spendeva il cartellino stendendo Moretti lanciato a rete, ma rischiando il rosso. Mister Auteri gettava nella mischia Ferrari, Clemenza e Memushaj, ma ad andare vicino al 2-1 era nuovamente l’Ancona Matelica con Delcarro sul quale si superava Iacobucci. L’infortunio di Gasperi portava mister Colavitto a cambiare schieramento ponendosi a specchio sul 3-4-3 e inserendo Bianconi che provava subito a far male di testa, mentre i biancoazzurri a 10’ dal termine rimanevano in dieci per l’espulsione di Illanes per doppio giallo. Era ancora Faggioli a chiamare al miracolo Iacobucci con una grande parata d’istinto. Negli ultimi minuti spazio nuovamente per il giovane Ruani al posto di Masetti, con Memushaj che allo scadere del tempo regolamentare calciava fuori da buona posizione. Il risultato non cambiava più: entrambe le squadre salivano a 32 punti. A gennaio, dopo la sosta, l’Ancona Matelica affronterà la seconda giornata del girone di ritorno in terra sarda, dove sfiderà l’Olbia.

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti (40’ st 26 Ruani), 6 Iotti, Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi (26’ st 5 Bianconi), 8 Delcarro; 9 Rolfini, 17 Moretti, 10 Sereni (13’ st 18 Faggioli). A disposizione: 1 Canullo, 12 Vitali, 15 Sabattini, 16 Farabegoli, 23 D’Eramo, 28 Maurizii, 33 Noce. Allenatore Gianluca Colavitto.

PESCARA (3-4-3): 14 Iacobucci; 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 28 Cancellotti, 21 Pompetti, 16 Diambo, 3 Rasi (19’ st 97 Clemenza); 7 D’Ursi (19’ st 8 Memushaj), 17 Rauti (38’ st 38 Frascatore), 30 De Marchi (10’ st 9 Ferrari). A disposizione: 22 Sorrentino , 6 Valdifiori,, 13 Zappella, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 52 Chiarella. Allenatore Gaetano Auteri.

ARBITRO: Sig. Samuele Andreano della sezione di Prato.

ASSISTENTI: Sig.ri Nicola Morea della sezione di Molfetta e Manuel Marchese della sezione di Pavia.

QUARTO UOMO: Sig. Matteo Dini della sezione di Città di Castello.

RETI: 22’ pt Rolfini, 36’ pt Pompetti.

NOTE: spettatori totali 2812 (di cui 290 ospiti) per un incasso di € 26078,54; locali in divisa rossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere grigio; ospiti in divisa biancoazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi e portiere verde; espulso al 36’ st Illanes per doppio giallo; ammoniti Ferrari, Rasi, Iotti, Gasperi, De Marchi, Pompetti; corner 6-4; recupero 1’ pt, 5’ st