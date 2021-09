Ancona Matelica, mister Colavitto: «Per battere l’Olbia serve una prestazione eccellente»

ANCONA – Seconda giornata e debutto casalingo in campionato per l’Ancona Matelica, che domani alle ore 15:00, affronterà in un Del Conero sold out (per la capienza di 1400 tifosi locali disponibili) il temibile Olbia di mister Massimiliano Canzi, reduce dal successo interno con la Pistoiese.

«Come al solito – ha commentato dopo la rifinitura mattutina mister Gianluca Colavitto – sarà un’altra gara difficile, così come lo sono tutte. Il campionato di Lega Pro è tosto. Incontriamo una formazione consolidata negli anni in categoria, che annovera gente valida e importante. Per portare a casa dei punti dobbiamo fare una prestazione eccellente».

Risposte positive dopo la sconfitta . «La squadra in settimana si è allenata bene – ha proseguito il tecnico – logicamente era un po’ delusa per un risultato che ci è sfuggito a Pescara al 91’, però questo ci deve servire di lezione per capire che nei momenti importanti non si scherza e bisogna portare il ‘sacro’ a casa. Mi auguro che i ragazzi lo abbiano recepito». Importante risposta del pubblico. «Siamo contenti che la città di Ancona ci segua con partecipazione e ci sia sempre così vicina – ha concluso Colavitto – dobbiamo mantenere alto questo entusiasmo».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Delcarro, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.