ANCONA – Salvatore Papa, il capitano dell’Ancona Matelica, è tornato tra i titolari sabato scorso a Viterbo dopo più di un mese dallo scorso 19 settembre (si fece male nel primo tempo di Ancona-Pontedera, 2-0 per i dorici) riprendendo le chiavi della mediana. «Il campo mi è mancato ed è normale – ha detto -. Star fuori, guardare i compagni dalla tribuna, non è mai facile ma ormai l’infortunio è passato e guardiamo avanti».

Papa, lei in estate è stato tra i primi ad arrivare dal mercato. Peccato non averlo mai visto al cento per cento…

«A parte l’infortunio l’impatto con Ancona è stato positivo. Sono rimasto dispiaciuto dal fatto che appena iniziavo a star meglio sono stato costretto a rimanere ai box. Adesso basta guardarsi alle spalle, sto bene e devo bruciare le tappe per essere al top».

Quali sono le ambizioni della squadra?

«Adesso come adesso dobbiamo fare i quaranta punti il prima possibile. Poi potremo pensare a fare altro e tutto ciò che arriverà sarà di guadagnato. Step by step con la consapevolezza di non abbandonare mai la strada del lavoro».

È contento della risposta del pubblico?

«La tifoseria dorica la conoscevo già. L’avevo vista all’opera e l’ho sempre seguita. Tifo Cosenza da quando sono bambino e visto il bellissimo rapporto tra i supporter non ho mai perso di vista l’Ancona. Vivendo qui, giorno dopo giorno, mi sono reso conto che c’è ancora più magia. Siamo stati bravi a ricreare entusiasmo, adesso dobbiamo mantenerlo a suon di risultati e prestazioni».

Coppa Italia

Dopo l’altalena di reti ed emozioni offerte sabato in campionato, l’Ancona Matelica e la Viterbese torneranno in campo oggi pomeriggio, mercoledì 3 novembre, alle 15 allo Stadio “Del Conero” per contendersi il passaggio del turno.

Dopo Papa, questo il commento di mister Gianluca Colavitto. «Teniamo moltissimo ad andare avanti in questa manifestazione. Abbiamo fatto sacrifici per arrivare fino agli ottavi e ci teniamo a continuare il percorso. Incontreremo nuovamente la Viterbese che abbiamo affrontato sabato e di cui conosciamo il valore. Noi da parte nostra vogliamo portare a casa il passaggio del turno e metteremo tutto il nostro impegno per farcela. La squadra si è allenata bene, probabilmente cercherò di dare spazio ai ragazzi che hanno qualche minuto in meno nelle gambe, ma sono sicuro che tutti faranno la loro parte e daranno il massimo. Potremo contare sull’appoggio del nostro pubblico, che sappiamo quanto sia importante. I nostri tifosi vincono tutte le partite, sono a punteggio pieno nel nostro girone».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.