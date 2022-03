ANCONA – Sguardo dritto e tanta voglia di riscattare il ko di Fermo nelle parole di Mario Noce, una delle poche note liete della sconfitta di Fermo. Il terzino siciliano, alla nona presenza da titolare in campionato, ha sbagliato pochissimo andando addirittura per due volte vicino al pareggio nella ripresa trovando sulla sua strada un grande Ginestra: «Peccato perché si erano create due grandissime opportunità che si potevano sfruttare meglio. Lì la partita può girare ma davanti mi sono trovato un portiere come Ginestra che ha fatto due paratone. Quando si affrontano squadre che lottano per non retrocedere non è facile rimontare e un gol avrebbe potuto riscrivere l’esito della gara».

Noce, manca un rigore all’Ancona?

«Su di me era netto, dispiace che l’arbitro non l’abbia sanzionato perché sono stato atterrato vistosamente dal mio marcatore. In ogni caso non dobbiamo appellarci a queste cose».

Come si supera la Viterbese? Avversaria che ricorda molto la Fermana…

«Dovremo mettere qualcosa in più in termini di attenzione e concentrazione perché loro verranno agguerriti. Bisognerà essere bravi a non commettere gli errori della gara d’andata (terminata 2-2), e della Coppa Italia dove loro ci eliminarono. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, non possiamo sbagliare».

Il diktat è ripartire dal buon secondo tempo del Recchioni?

«Esatto, abbiamo reagito bene ma sottoporta bisogna essere aggressivi perché nessuno ti regala niente».

Noce, sta giocando con maggior continuità rispetto a prima, ha scavalcato le gerarchie?

«Io ci sono, spero che l’allenatore abbia capito che può contare su di me. Nel girone d’andata, in particolare, non sono stato tanto utilizzato e per questo motivo voglio cercare di ripagare la fiducia nel miglior modo possibile. Ancona è una tappa importante, spero di togliermi delle belle soddisfazioni con questa maglia».

Con la Viterbese rientra Faggioli, da valutare D’Eramo e Gasperi.