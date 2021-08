Ancona-Matelica, Moretti in vista della trasferta di Pescara: «Siamo carichi»

ANCONA – L’attaccante dell’Ancona-Matelica Federico Moretti non è ancora al cento per cento della condizione, la fatica sulle gambe dopo la partita vinta ai rigori contro il Montevarchi (primo turno di Coppa Italia Serie C) si fa ancora sentire. Tuttavia, la punta nata a Teramo, sarà sicuramente in campo contro un avversario fortissimo. «Affrontiamo il Pescara, una compagine che lotterà fino alla fine per vincere il torneo e andare in B, ma non avremo paura – ha detto -. Sappiamo già che non saremo soli, al nostro fianco ci saranno i tifosi ai quale volevamo regalare una piccola gioia superando il turno in Coppa per la maniera in cui ci hanno sostenuto. Ci siamo riusciti, vincere aiuta a vincere. È stato bello rivedere il pubblico sugli spalti e sapere che ci seguiranno ovunque».

Moretti, prima della lotteria dei calci di rigori, contro il Montevarchi ha sbagliato un penalty all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare. «Può succedere, conta la vittoria della squadra. Il mister ha deciso di darmi questa responsabilità, io me la sono presa volentieri».