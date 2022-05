Ancona Matelica, il ds Micciola: «Faremo una grande squadra»

ANCONA – Il direttore sportivo Francesco Micciola ha spiegato quali saranno le prossime mosse in vista dell’apertura ufficiale del calciomercato che scatterà ufficialmente il primo luglio. «Il mio primo pensiero va assolutamente a tutti quei ragazzi che fino al 30 giugno saranno nostri tesserati. Bravi calciatori, ma soprattutto persone perbene che hanno dimostrato di avere dei valori eccezionali sia dentro che fuori dal campo. In qualità di responsabile dell’area tecnica, in piena sinergia con il mister e con gli altri dirigenti della società, devo prendere delle decisioni. Che non sono sempre semplici da affrontare, anzi. Prima della cena di fine anno, ho parlato con i calciatori per informarli che nei giorni a seguire avrei contattato i loro agenti. Per fine prestito Iannoni tornerà alla Salernitana, Masetti al Pisa, Del Sole alla Juventus, Maurizii all’Ascoli, Palesi all’Olbia e Sabattini alla Sampdoria. Non rientrano nei nostri piani Tofanari, Noce, Gasperi e Delcarro. Capisco il malumore dei tifosi, Andrea che pure la scorsa estate era arrivato tra lo scetticismo generale, ha dimostrato di essere un ottimo elemento. Però noi abbiamo in testa altre idee che svilupperemo appunto in sede di mercato. L’obiettivo è quello di costruire un’Ancona più forte di quella che avete apprezzato in questi mesi. Con i calciatori che sono sotto contratto ci siederemo e faremo le valutazioni oppurtune, ma certamente coloro che accetteranno di vestire questa maglia sapranno sudarsela». Capitolo mercato: l’Ancona attende sempre una risposta dall’agente del portiere Perucchini che non resterà a Teramo. Micciola ha messo nel mirino anche il difensore centrale Mondonico in uscita da Crotone.