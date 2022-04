Ancona Matelica, il difensore Iotti: «Entusiasmo ritrovato»

ANCONA – La vittoria di giovedì scorso sul Teramo, arrivata con le reti dei bomber Faggioli e Rolfini, ha restituito serenità in vista del finale di stagione. Un pensiero, questo, condiviso anche dal difensore centrale dell’Ancona Matelica, Luca Iotti.

«Era importante vincere, senza tanti giri di parole – ha detto -. Lo dovevamo ai tifosi che non ci hanno mai abbandonato, allo staff tecnico, alla società ma soprattutto a noi stessi. Abbiamo qualche allenamento per arrivare nel migliore dei modi alla partita di Pesaro, dobbiamo finire in crescendo per raccogliere tutto il buono che arriverà dai playoff. Siamo un gruppo che non si preclude nulla, scendiamo in campo con il massimo rispetto verso tutti ma senza paura di nessuno. Dobbiamo proseguire sulla strada di questo ritrovato entusiasmo».

Iotti, a livello tattico è stato un bel primo tempo, nella ripresa la squadra ha sofferto le iniziative avversarie…

«Nella prima frazione abbiamo giocato molto bene . Anche nella seconda, tuttavia, si sono create due palle gol importanti che avrebbero meritato miglior fortuna. Non dimentichiamoci mai che davanti abbiamo degli avversari, nel corso di una gara capita di dover dimostrare di saper soffrire. Soffrire può esaltarci, basta farlo con ordine senza andare in affanno. Dal campo le sensazioni provate sono state quelle giuste, non ho mai avuto il sentore di pericolosità quando l’avversario attaccava come invece era accaduto altre volte. Sono tutti segnali che vanno cavalcati, a maggior ragione con l’arrivo di partite da dentro-fuori come i playoff».

Proprio in ottica spareggi, sarà fondamentale difendere la sesta posizione. Sabato 23, a Pesaro, non sarà facile per niente…

«Abbiamo due punti di vantaggio dagli umbri, vogliamo e dobbiamo difenderli. Tornando a lavorare dobbiamo proiettarci con la testa solo alla Vis Pesaro, non pensare né a quello che abbiamo fatto né a che faremo. I rossiniani sono un avversario difficile ma se andiamo con la testa giusta possiamo tornare a casa con un risultato importante».

Nella sostanza arrivare sesti o settimi cambierebbe poco. Entrambe le classificate, infatti, giocheranno il primo turno del 1 maggio tra le mura amiche beneficiando di due risultati su tre ma a livello psicologico essere avanti in graduatoria potrebbe considerarsi una spinta importante. Senza contare che Gianluca Colavitto, da quanto riferito alla squadra in uno degli ultimi allenamenti, si è dato l’obiettivo di superare i 56 punti totalizzati lo scorso anno con il Matelica. Un incentivo in più far bene. L’Ancona Matelica riprenderà a lavorare oggi pomeriggio, martedì 19 aprile, al Paolinelli. Mister Colavitto ritroverà il terzino sinistro Di Renzo che ha saltato l’ultimo match per squalifica. Gli attaccanti Moretti e Del Sole sono sulla strada del recupero.