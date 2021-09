L’Ancona Matelica va a caccia di conferme. A Grosseto, i biancorossi proveranno a vincere

ANCONA – Alla ricerca delle conferme e della continuità. Secondo il tecnico dell’Ancona Matelica Gianluca Colavitto, sono questi gli ingredienti necessari per fare bene oggi, 11 settembre, nella tana del Grosseto (si gioca allo “Zecchini” alle 17:30). L’avversario, che viene da due pareggi di fila con Modena e Pistoiese, è giovane e affiatato.

«Non sarà facile imporsi – ha detto il mister biancorosso -, ci aspetta una gara importante su un campo difficilissimo. Noi non abbiamo ancora fatto nulla, ma i ragazzi hanno lavorato bene, veniamo da una settimana intensa e siamo tutti consapevoli sull’importanza della sfida. È fondamentale dare più punti possibili nel girone di andata». In porta gioca Avella, in attacco fiducia a Faggioli che prende il posto dello squalificato Moretti.

«Il primo credo di riconfermarlo, ma sia lui che Vitali mi offrono ampie garanzie. Sul centravanti dico che Faggioli ha tanta voglia di mettersi in mostra. Farà bene». I dorici avranno una serie di incontri ravvicinati, mercoledì la squadra sarà di scena ad Avellino per la Coppa Italia. Poi di nuovo campionato, con Colavitto che potrebbe ricorrere al turnover.

Questi i precedenti tra marchigiani e maremmani. Undici disputati in Toscana: cinque i successi del Grosseto (l’ultimo in Serie B nel campionato 2009-10 finì 2-0, gol di Joelson e Pinilla), quattro i pareggi (1-1 nel febbraio 2015, alla rasoiata di Camillucci per i dorici, rispose Torromino con una punizione al 93′), due vittorie per l’Ancona. La sfida con il Grosseto rievoca sempre cattivi pensieri, tutti e due abbastanza clamorosi anche se verificatisi in condizioni differenti. Al Dorico, nella stagione 1976/77 Giordano Galli fallì un calcio di rigore che, in caso di realizzazione avrebbe significato la salvezza in C. Al Del Conero, nel 2010, la gara terminò in parità (1-1), ma finì nel mirino degli investigatori per questioni legate al calcio scommesse. Una brutta vicenda poi cancellata definitivamente per la mancata iscrizione della compagine guidata da Salvioni al torneo di B. Grosseto ko solo una volta nelle ultime dieci uscite ufficiali, lo scorso 19 maggio, 1-2 a casa dell’Albinoleffe, nel mezzo si contano cinque vittorie e quattro pareggi per i toscani. Ancona in gol nelle ultime sette partite nel calcio professionistico: dieci le marcature biancorosse, con ultimo stop datato 5 aprile 2017, quando il Teramo vinse al Del Conero in C.