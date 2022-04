Ancona Matelica, il direttore sportivo Micciola: «Mister Colavitto merita di restare»

ANCONA – Gianluca Colavitto è prossimo a stipulare il rinnovo del contratto attraverso un biennale. Di questo e di altro se ne è parlato in due occasioni. Ai vertici hanno partecipato l’amministratore delegato Roberto Ripa e il direttore sportivo Francesco Micciola. Una situazione che esclude ogni alternativa. Nelle ultime ore, per esempio, è circolato il nome di MirKo Cudini, reduce da una stagione buona a Campobasso (Serie C, girone C).

Ma non se ne farà nulla. Intanto perché non è stato cercato, poi perché i dirigenti vogliono andare avanti con il trainer campano. Convinti che, con lui al timone, la nave biancorossa potrà salpare verso lidi interessanti. Poi certo, se dovessero subentrare delle difficoltà è chiaro che occorrerà guardarsi attorno e pensare ad altro. Ma se finora questa evenienza non è stata presa in considerazione, un motivo c’è. L’impressione è quella che sia l’Ancona che Colavitto, vogliano andare avanti sulla stessa strada e la trattativa si chiuderà positivamente.

«Abbiamo effettuato una proposta al nostro tecnico – ha spiegato proprio il ds dell’Ancona -, c’è da sistemare ancora qualche dettaglio, ma vorremmo definire. Prima dei playoff ci metteremo seduti per concludere l’operazione. Secondo il nostro punto di vista, Colavitto ha svolto un grande lavoro e merita di restare».

E poi Micciola?

«Ragioneremo su tutto quello che ci sarà da fare».

Il mercato non è ancora entrato nel vivo, ma è adesso che si iniziano a intavolare le prime trattative. Giusto?

«Stiamo iniziando a vedere, ad osservare, Ancona è una piazza importante, ha appeal. Però adesso io sono proiettato su questo finale di stagione, c’è un ultima giornata da disputare e gli spareggi da affrontare».

Quindi direttore finora è stato con le mani in mano?

«Sto facendo le mie valutazioni, preso contatti con gli agenti. Ma ribadisco: andiamo per step. Concentriamoci sull’attualità».

Rolfini e Faggioli, hanno ancora un altro anni contratto con il club. È vero che sono al centro dei desideri di molte squadre?

«Hanno fatto e stanno facendo benissimo, è normale che abbiano mercato. I ragazzi devono continuare così».

Magari grazie a chi, finora, è stato frenato da qualche acciacco di troppo. Moretti e Del Sole, per esempio, potrebbero incidere tanto…

«Io mi auguro solo che il mister recuperi tutti. Qualche scelta in più è determinante, con la rosa al completo c’è più tranquillità».

Nell’Ancona ci sono dei ragazzi di proprietà che potrebbero addirittura esplodere. Cosa pensa di Vrioni, Ruani e Pecci?

«Sono quasi sempre stati con noi. Si sono inseriti in un contesto importante, stanno facendo un percorso. A bocce ferme andranno prese delle decisioni sul loro futuro. Hanno bisogno di giocare, spero che a Pesaro possano disputare uno spezzone».

Ecco, la partita di Pesaro: per i padroni di casa significa tantissimo, per l’Ancona?

«Vogliamo finire bene, posizionarci nel miglior modo possibile (al sesto posto ndr). Sarà un derby bello, avvincente, contro una compagine forte. Come al solito il campo emetterà il suo verdetto».

Contro la Vis Pesaro, si gioca domani, sabato 23 aprile, nell’Ancona Matelica rientra Di Renzo che ha scontato un turno di squalifica con il Teramo. In panchina mister Colavitto ritrova gli attaccanti Del Sole e Moretti.