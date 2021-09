Ancona Matelica, parla Micciola: «Non guardiamo la classifica»

Il direttore sportivo per adesso non guarda la classifica e non è preoccupato dei tanti giocatori infortunati. Domani la Lucchese al Del Conero

ANCONA – «La classifica è importante, ma a me interessa di più quello che fanno i ragazzi sul campo». Così il direttore sportivo dell’Ancona Matelica Francesco Micciola. Che poi ha aggiunto: «Ci aspettavamo questo tipo di crescita. In pratica la rosa è nuova, giovane soprattutto. Stiamo cercando ancora di migliorare partita dopo partita. Progressi ce ne sono stati, mi auguro di proseguire così fino a raggiungere la salvezza il prima possibile».

Esiste un problema molto delicato in vista della gara casalinga con la Lucchese in programma domani, sabato 25 settembre. A tenere banco, infatti, sono gli infortuni. Defezioni che preoccupano tutto l’ambiente: i centrocampisti Papa e Delcarro sono out, gli attaccanti Moretti e Del Sole non sono al meglio e pure il baby Ruani rischia di non farcela. Micciola però la prende con filosofia.

«Non stiamo attraversando un periodo fortunato, anche se fa parte del gioco. Abbiamo un po’ di acciaccati, ma il mister sicuramente saprà chi mettere in campo. Non ci piangiamo troppo addosso e andiamo avanti. Certo, mi dispiace tanto per il nostro capitano (Papa, ndr) e Delcarro: stavano offrendo prestazioni validissime. Resto convinto che chi prenderà il loro posto, non farà brutte figure». Il mercato però è sempre aperto.

«Tutto può succedere, se capita una situazione, bisogna essere sempre vigili e pronti. Specialmente quando ci sono infortuni continui e impegni ravvicinati». Occhio alla Lucchese. «Con i rossoneri sarà veramente tosta, hanno una rosa ricostruita da capo dove spiccano individualità niente male. Infine non dimentico l’allenatore: Pagliuca è veramente bravo. Un impegno alla volta, sappiamo quello che ci aspetta».

Il supporto dei tifosi sarà determinante. «I supporter ci stanno dando un grandissimo aiuto ha terminato Micciola -, io chiederò sempre a loro di aiutare i ragazzi che durante la settimana ci mettono tantissimo impegno». In prevendita finora sono stati acquistati 1400 biglietti, oggi si prosegue. Le sensazioni è quella che sugli spalti ci saranno più di 2000 spettatori.