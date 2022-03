Ancona Matelica, il difensore Bianconi: «Il secondo gol ci ha distrutto»

Ancona Matelica in campo oggi pomeriggio per preparare la sfida di sabato contro la Carrarese. Assente Delcarro per squalifica, da valutare D'Eramo e Gasperi. Rientra Papa

ANCONA – A Chivari ha giocato come centrocampista, ben figurando. Il difensore centrale Alessandro Bianconi, in una situazione di emergenza, ha fatto ampiamente la sua parte. Peccato che il risultato non abbia sorriso ai dorici: la squadra non è più sicura, è fragile a livello caratteriale. Come se la posizione di classifica non aiutasse, non fosse tranquilla.

«È difficile dare una spiegazione a questa cosa – ha spiegato Bianconi -. I primi minuti siamo partiti molto bene al cospetto di un’avversaria più forte poi, il secondo gol, ci ha distrutto sia fisicamente che mentalmente. Questo non deve succedere, siamo giovani e non dobbiamo mai perdere l’entusiasmo. L’errore più grande è stato non riuscire a reagire, loro invece ci hanno colpito portando la partita sui binari che volevano».

E adesso arriva la Carrarese…

«La tensione è sempre alta, ci alleniamo duramente e speriamo di lasciarci alle spalle il prima possibile questo periodo di difficoltà. Le cose non stanno girando per il verso giusto, ce ne rendiamo conto anche noi e speriamo di riprenderci già da sabato. Giocheremo al Del Conero, davanti ai nostri tifosi, vogliamo raccogliere la carica giusta per superare l’ostacolo che ci si presenterà di fronte».

Guardando all’aspetto individuale è stato impiegato nell’inedito ruolo di playmaker…

«Da parte mia posso solo mettermi a disposizione del mister qualunque siano le sue decisioni. Diciamo che nelle giovanili ho sempre fatto il centrocampista poi, in Primavera, mi hanno spostato più indietro. Era tanto che non giocavo in mediana, di fronte avevo un avversario durissimo come Schenetti, e ho provato a disimpegnarmi il meglio possibile».

Tornerà a lavorare oggi pomeriggio, giovedì 17 marzo, l’Ancona Matelica in vista della nuova sfida di sabato 19 al Del Conero. Una sfida, con calcio d’inizio alle ore 15, che sarà ripresa dalle telecamere di Raisport proprio come avvenuto nella gara d’andata terminata 1-1 sotto una pioggia torrenziale. Mister Gianluca Colavitto, che recupererà Papa dalla squalifica, perderà un baluardo come Andrea Delcarro fermato per un turno dal giudice sportivo per sommatoria di ammonizioni. A livello di infortunati, si attendono lumi dallo staff medico sulle condizioni di D’Eramo (in tribuna a Chiavari) e Gasperi (qualche scampolo nella ripresa). Il primo, alle prese con il noto problema muscolare, dovrebbe riaggregarsi al gruppo e in qualche modo essere convocato mentre il secondo, ammesso che la caviglia non gli dia più problemi, potrebbe addirittura giocarsi una maglia da titolare. Ai marmiferi, invece, mancheranno tre giocatori: Rota, Figoli, Semprini.