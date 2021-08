Ancona-Matelica, la Dg Nocelli: «Abbiamo da lavorare per compattarci e dare il meglio, ma non temiamo questa sfida»

La Dg Roberta Nocelli attraverso i social ha ringraziato i tifosi per l'incitamento con la promessa di risolvere alcuni disservizi registrati per entrare allo stadio

ANCONA – «Eccoci qua – ha scritto la Dg biancorossa Roberta Nocelli sui suoi social – a fare un bilancio della prima partita allo stadio del Conero per l’Ancona-Matelica. Dobbiamo migliorare dal punto di vista organizzativo (biglietti-documenti-Greenpass) e c’è molto da lavorare. In settimana faremo un punto della situazione con tutti verificando le criticità per risolvere in fretta ma soprattutto nel modo migliore. Metteteci pazienza e dateci sempre buoni consigli. Siamo qui per crescere».

Poi sulla partita, il primo turno di Coppa Italia di Serie contro il Montevarchi, vinta ai rigori, Dg Nocelli dice: «Mi aspettavo una gara così come l’abbiamo disputata, non siamo mai scesi in campo in un’amichevole con squadre della nostra categoria, quindi è stato il nostro primo banco di prova. Abbiamo da lavorare tanto per compattarci e dare il meglio, ma Colavitto e il suo staff di certo non temono questa sfida come pure i ragazzi. Ci è mancata un po’ di lucidità sia sotto porta che in difesa e abbiamo preso anche qualche palo di troppo. Alla fine però contano i tre punti e ieri li abbiamo incassati. Il motto è tenere duro e alla fine siamo passati noi».

Nel finale anche un pensiero dedicato ai supporter. «Grazie – ha concluso la Nocelli – ai tifosi che hanno sostenuto la squadra in modo incessante. La loro presenza farà la differenza quando ci sarà da soffrire e sarà come ubriacarsi di gioia quando si vince. La Nocelli, comunque vada, ha già vinto. Grazie davvero a tutte le componenti che ci hanno permesso di scrivere una nuova pagina di storia, dai dipendenti comunali all’amministrazione del comune di Ancona, piuttosto che alla Croce Gialla, ai vigili del fuoco, alla Questura, al Gos, alla Polizia Scientifica, agli steward, ai miei collaboratori, ma prima di ogni altro, alla famiglia Canil. Ci vediamo a Pescara, lì ci sarà bisogno di tutto il popolo biancorosso».

Appuntamento a sabato 28 agosto per l’esordio in campionato all’Adriatico.