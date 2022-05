Ancona Matelica, svelato il progetto tecnico per la nuova stagione

ANCONA – Nella sala stampa dello Stadio “Del Conero” si è svolta questo pomeriggio, martedì 10 maggio, la conferenza stampa che ha sancito il rinnovo biennale alla guida dell’Ancona Matelica per mister Gianluca Colavitto. Ad intervenire per prima è stata Roberta Nocelli: «E’ stata una stagione meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Per mister Gianluca Colavitto inizia la quarta stagione con noi, è un binomio che funziona. L’esperienza di Roberto Ripa nel mondo del calcio ci sta arricchendo tantissimo, abbiamo la stessa visione sia dal punto di vista calcistico che non. Possiamo permetterci di sognare insieme, ognuno di noi sta facendo il proprio lavoro con grande impegno. Il centro sportivo indubbiamente avrà un valore fondamentale. Stiamo costruendo la base. Senza questa, senza degli obiettivi e senza potenziare le strutture sarà difficile attirare giovani competitivi. Dobbiamo offrire qualcosa di concreto a chi verrà a vestire la maglia dell’Ancona a partire dal Settore Giovanile».

E’ stata poi la volta di Roberto Ripa: «Siamo molto felici di aver confermato mister Colavitto. Nelle nostre ambizioni, oltre alla parte strutturale, sarà importante migliorare la competitività della squadra, con la giusta attenzione alla crescita dei singoli giocatori ed al lato sportivo. Riteniamo che Colavitto sia la persona ideale per questo tipo di crescita. Ancona è una piazza importante, che aveva voglia di tornare ai vecchi fasti. Il nostro impegno sarà quello di dare sostenibilità a questa Società, facendo i passi giusti. Il risultato sportivo dovrà essere la logica conseguenza di un lavoro fatto e non qualcosa di estemporaneo». La parola poi è passata al DS Francesco Micciola: «E’ il quinto anno che mi appresto a lavorare con questa Società. Sono contento della riconferma di mister Colavitto. Ha fatto un grande lavoro ed era giusto continuare questo percorso di crescita insieme. Volevo ringraziare i nostri giocatori che negli scorsi mesi hanno fatto un grande campionato. Nei prossimi giorni inizieremo a valutare la rosa per la prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare ancora».

Infine è intervenuto mister Gianluca Colavitto:«Ringrazio la Società, in primis il Presidente Tiong che è lontano ma ci è sempre vicino e tutta la dirigenza per questo attestato di stima nei miei confronti. Per me aumenterà la responsabilità, capisco bene il compito che mi aspetta e il desiderio della piazza. Un ringraziamento a tutti i ragazzi che, disputando un grande campionato, come ha detto il Direttore, ci hanno dato l’opportunità di continuare con la nostra progettualità. Sono veramente felice». Nei prossimi giorni si inizierà a parlare di rinnovi e di mercato.