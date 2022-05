Ancona Matelica, mister Colavitto svela i piani

Alla conferenza stampa ci saranno anche gli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa. Non mancherà nemmeno il direttore sportivo Francesco Micciola

ANCONA – Inizierà oggi pomeriggio, martedì 10 maggio il Gianluca Colavitto-bis sulla panchina dell’Ancona. Alle 17.30, nella sala stampa dello stadio Del Conero, è stata convocata infatti la conferenza di presentazione del nuovo accordo che legherà il tecnico napoletano per i prossimi due anni ai dorici.

Al fianco di Colavitto, saranno presenti gli amministratori delegati Roberta Nocelli e Roberto Ripa e, naturalmente, il direttore sportivo Francesco Micciola. Da oggi, quindi, inizierà un nuovo percorso di crescita che porterà inevitabilmente l’asticella tecnica ad innalzarsi. Sarà anche l’occasione per lo stesso allenatore campano di continuare a giocarsi le sue carte in una piazza che ne ha apprezzato l’operato ma che, allo stesso tempo, ha diritto di sognare sempre più in grande.

Colavitto continuerà ad insistere sul 4-3-3: gioco offensivo e mentalità spavalda saranno le prerogative tattiche da sviluppare. Magari trovando qualche alternativa al sistema di gioco, ma dipenderà anche da quali scelte saranno compiute in sede di mercato.