Ancona Matelica: sindaca e assessore al campo di allenamento

ANCONA – Ieri mattina, mercoledì 13 ottobre, presso l’impianto Paolinelli, la sindaca della città di Ancona Valeria Mancinelli e l’assessore allo Sport Andrea Guidotti hanno fatto visita ai ragazzi di Mister Colavitto impegnati in una seduta di allenamento.

Ormai la realtà biancorossa è ben consolidata, e il primo cittadino ha voluto portare il proprio saluto benaugurante ai biancorossi. «Avete riacceso l’entusiasmo di una città intera che può dimostrare ancora di più di quello che avete già visto. Un grande in bocca al lupo a voi!», ha dichiarato Mancinelli.

Da sinistra, Nocelli, Mancinelli, Guidotti e Colavitto

Sulla stessa linea l’assessore Guidotti: «Sono veramente felice di aver intrapreso questa strada», è stato il suo commento. Felicissima il direttore generale del club biancorosso, Roberta Nocelli. «Una visita che ci rende orgogliosi. Sin dall’inizio – ha dichiarato – l’amministrazione comunale ci ha riservato una grande accoglienza, mettendo a nostra disposizione tutto ciò che era possibile e anche di più. A nome di tutta la società ringrazio la città, tutti gli enti e organi preposti che hanno collaborato affinché si potesse realizzare questo progetto che è appena iniziato. Ora, compatibilmente con i suoi impegni, aspettiamo Mancinelli anche allo Stadio Del Conero. Ci ha promesso che verrà presto a trovarci e noi la aspettiamo a braccia aperte».

Capitolo squadra

C’è un po’ di apprensione per Marcello Sereni, oggi, giovedì 14 ottobre, l’attaccante effettuerà una serie di esami per capire l’entità dell’infortunio. Nella seduta di ieri, l’ex Ravenna, ha avvertito dolore a una gamba. Non dovrebbe essere nulla di muscolare, ma solamente il riacutizzarsi di un fastidio tendineo. Tuttavia, la presenza della punta, contro il Montevarchi nella sfida di sabato pomeriggio, è in bilico. Ci sarà invece il centravanti Moretti.