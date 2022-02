Serie C, Ancona Matelica a Montevarchi

Trasferta in terra toscana per i ragazzi di mister Colavitto che oggi pomeriggio, domenica 20 febbraio alle ore 17:30, sfideranno l’Aquila Montevarchi di mister Roberto Malotti. All’andata allo Stadio “Del Conero” furono i biancorossi ad imporsi grazie alla doppietta dal dischetto di Rolfini, dopo che le due formazioni si erano affrontare anche in Agosto in Coppa Italia. Anche allora, seppure ai rigori, erano stati i padroni di casa a spuntarla. <La squadra come sempre ha provato ad allenarsi al meglio, per quanto possibile, visti i tanti impegni ravvicinati – ha dichiarato mister Colavitto – che è una problematica comune a tutte le squadre. Ovviamente abbiamo una grande voglia di rifarci. Anche domani cercherò di fare un po’ di turnazione nell’undici titolare – ha proseguito Colavitto – cercando di dare spazio a tutti. Il Montevarchi è una squadra giovane, ma im questi mesi ha dato del filo da torcere a tutti. È una squadra composta secondo me da ragazzi di grande prospettiva. Tra le sue fila annovera tanti classe 2002 e 2001 di cui sentiremo parlare. Una realtà che sta facendo il suo percorso, giocandosi le proprie carte. Fino alla fine potrà dire la sua in chiave salvezza. Come sempre avremo al nostro fianco i nostri tifosi – ha concluso il tecnico – che sono stati sempre una costante per noi, tranne per la piccola parentesi in cui il Covid era tornato prepotentemente a farsi sentire. Anche domani sono sicuro che ci daranno una grande mano>.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Palesi, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.

Squalificato Gasperi.