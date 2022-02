Ancona Matelica, l’attaccante Sereni: «Usciremo dalle difficoltà»

ANCONA – Le parole di mister Gianluca Colavitto raccontano di un gruppo mentalmente spremuto che ora dovrà essere bravo a ritrovarsi e riprendere il proprio cammino. «Adesso come adesso bisogna trovare nuovamente la forza di portare gli episodi della partita dalla nostra parte – ha spiegato l’attaccante Marcello Sereni -. Ci siamo già trovati in un periodo di difficoltà, ne siamo usciti. Dobbiamo farlo un’altra volta perché veniamo da due partite brutte che siamo obbligati a cancellare al più presto. Ci sono ancora tanti punti a disposizione».



C’è appagamento?

«L’inconscio è difficile da controllare ma da parte nostra, nonostante l’obiettivo salvezza già incamerato, deve esserci necessariamente la voglia di fare di più e migliorarsi. Se facciamo male rischiamo l’effetto boomerang, cioè che venga cancellato quanto di positivo fatto fin ora. I prossimi mesi, in questo senso, saranno fondamentali perché arriveranno una serie di partite difficili e ravvicinate. Se riusciremo a ritrovarci allora potremo divertirci ancora come abbiamo dimostrato di saper fare».



Domani, 23 febbraio, al Del Conero, arriva il Grosseto. Poi la capolista Reggiana…

«Stiamo affrontando un periodo pieno di impegni e non dobbiamo rimuginare più di tanto sulle lacrime versate ha concluso il miglior assistman del campionato (8) insieme al centrocampista pescarese Pompetti. Bisogna reagire, con il Cesena eravamo carichi perché volevamo far bene davanti ai nostri tifosi. Le uniche ricette che conosco sono il lavoro e l’attenzione. Solo così potremmo ritorno ad esprimere il nostro gioco e rimetterci in carreggiata. I mezzi a nostra disposizione li abbiamo tutti. Dobbiamo scuoterci e tutti insieme ne verremo fuori».

Ieri, lunedì 21 febbraio, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico dell’Ancona Colavitto ha tenuto a rapporto la squadra per mezzora. Contro il Grosseto tornerà Gasperi in mezzo al campo. Sempre ieri, il presidente dell’Ancona Mauro Canil ha presentato al Sindaco Valeria Mancinelli e all’assessore allo sport Andrea Guidotti, il magnate malese Tony Tiong. L’imprenditore, è sempre più vicino ad entrare in società. Il summit è stato confermato anche da una nota del club: «la società comunica che si è svolto un incontro presso il Comune di Ancona al quale erano presenti il Sindaco Valeria Mancinelli, l’Assessore allo sport Andrea Guidotti, il Patron Mauro Canil, la DG Roberta Nocelli, Tony Tiong e Roberto Ripa. L’incontro è stato voluto dalla società per presentare il signor Tiong all’amministrazione comunale in ottica di un suo possibile inserimento in seno alla società. Le trattative sono ancora in corso, pertanto, come sempre, nell’ottica della trasparenza e serietà, la Società terrà costantemente informati la città e i suoi tifosi.