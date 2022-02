Serie C, l’Ancona Matelica stasera affronta il Grosseto

ANCONA – Ultimo turno di recupero delle prime gare del girone di ritorno non disputate a causa del Covid che vedrà l’Ancona Matelica contrapposta stasera, mercoledì 23 febbraio alle 18:00 allo stadio Del Conero, al Grosseto di mister Maurizi piegato nell’ultimo turno dalla capolista Reggiana. Il match di andata dello “Zecchini” lo scorso settembre terminò a reti inviolate.

«Ci aspetta una gara complicata – ha dichiarato mister Colavitto – il Grosseto è vero che si trova all’ultimo posto della classifica, ma sul mercato invernale si è molto rinforzato con giocatori di categoria ed il risultato è che ogni volta che scende in campo se la gioca con tutti e che sta mettendo in difficoltà tutti gli avversari che incontra, anche i più blasonati. La formazione di mister Maurizi arriverà al Del Conero per portare via la posta piena. Noi – ha proseguito il tecnico – abbiamo come nuovo obiettivo quello di andare ai playoff. Cercheremo di fare più punti possibile per rimanere in questa zona di comfort che ci siamo conquistati, continuando nel nostro percorso, che sappiamo può annoverare qualche sconfitta, ma che deve sempre essere dignitoso. Visti gli impegni ravvicinati in formazione ci sarà qualche cambiamento, sperando che chiunque scenda in campo lo faccia con il piglio e la grinta giusti».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Palesi, Papa, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.