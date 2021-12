Ancona Matelica, ds Micciola: «Voglio vedere di che pasta siamo fatti»

ANCONA – Dopo le due vittorie consecutive con Siena e Teramo, è ancora presto per parlare di svolta. La partita con la Vis Pesaro darà delle risposte precise anche al direttore sportivo dell’Ancona Matelica, curioso di capire come si comporterà la squadra. «Bisogna cavalcare l’onda dell’entusiasmo sfruttando un momento favorevole – ha detto Micciola -. Ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra che ha tante individualità che possono darci fastidio e creare pericoli. La Vis Pesaro è una formazione organizzata, ben messa in campo e servirà la migliore Ancona per venirne a capo. Dalla nostra avremo il fattore campo e i tifosi ma dovremo essere bravi a far valere quelle prerogative di umiltà e consapevolezza che ci hanno permesso di vincere a Teramo».



Contro la Vis Pesaro è stata la migliore prestazione stagionale?

«È stata una vittoria netta, limpida e di personalità. Nello 0-4 emerge una partita giocata molto bene dalla squadra sotto ogni punto di vista, sia in fase difensiva che in quella offensiva passando per quella di costruzione e non possesso. I ragazzi hanno approcciato come gli è stato detto in settimana rispettando a menadito i dettami di mister Colavitto. Le sensazioni erano positive sin dalle prime battute, il Teramo si è trovato di fronte una squadra ostica da affrontare e i tre punti sono stati la logica conseguenza delle cose».



Se dovesse arrivare una vittoria contro la Vis, cambierebbero ufficialmente gli scenari?

«Io posso dire che una vittoria ci farebbe oltrepassare del tutto le difficoltà che abbiamo incontrato nell’ultimo mese e mezzo ma non dobbiamo distrarci perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Voglio una squadra che stia sempre sul pezzo e che lavori proprio come sta facendo ora. L’atteggiamento mentale è la chiave di tutto in certi contesti».



Crede a chi individua la quota salvezza in 40 punti e quella playoff a 48?

«I numeri lasciano sempre il tempo che trovano. Andiamo per gradi e non bruciamo le tappe, restando concentrati sui prossimi impegni. Ora pensiamo alla Vis Pesaro, il futuro ci dirà tutto il resto ma non corriamo. Ogni cosa a suo tempo».



Capitolo mercato, può dirci qualcosa?

«Non posso negare che in questi giorni agenti e direttori sportivi chiamano più del solito al mio cellulare. Ci sono alcune potenziali situazioni in ballo in uscita ma vedremo da gennaio se emergeranno possibilità concrete».



La truppa di Colavitto prosegue la marcia di avvicinamento al match. In difesa Masetti sarà regolarmente al suo posto nonostante un piccolo affaticamento. D’Eramo riprenderà la maglia da titolare. Ballottaggio in avanti tra Faggioli e Moretti.