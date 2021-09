ANCONA- «I primi tre punti in casa valgono tantissimo. Sono come un sigillo che unisce una città, i tifosi e la Società in una nuova era». È il commento del Direttore generale dell’Ancona Matelica Roberta Nocelli dopo la vittoria nell’esordio al Del Conero in campionato contro l’Olbia. «Ringrazio David Mazzoni – ha proseguito – per aver cantato per noi, nel pre partita, dando inizio ad un grande spettacolo che solo il calcio può offrire, l’emozione del pubblico. Vorrei dedicare questa vittoria a chi sta sempre dietro le quinte, a chi non è mai sul giornale, a chi lavora senza aspettarsi mai una pacca sulle spalle. Il calcio è grande perché è fatto prima di ogni altra cosa da persone che lavorano per passione».

La dirigente dell’Ancona Matelica a tal proposito ha voluto spendere parole di elogio nei confronti di Alessandro Ammendola, uno dei due magazzinieri che peraltro alla vigilia del match aveva previsto la vittoria. «In questa avventura stiamo inserendo al nostro fianco nuove figure che sposino in linea generale le nostre idee e il nostro modo di essere. Quando ho conosciuto Alessandro mi dava del Lei, mi diceva che era a disposizione, senza pretendere di essere chissà quale tipo di figura nella società. È un ragazzo splendido, umile, rispettoso, educato e un grandissimo lavoratore. Dopo un mese, mi chiama Roberta e lavoriamo fianco a fianco spesso per l’intera giornata. Siamo già una squadra».

Alessandro Ammendola

Intanto da questa mattina, martedì 7 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare alla trasferta di Grosseto in programma sabato alle 17:30. Il circuito di riferimento è Ciaotickets, nel corso della giornata saranno resi noti i punti vendita. I tagliandi messi a disposizione dal club maremmano per i tifosi biancorossi sono 500.