Ancona Matelica: superati i 1000 biglietti venduti per la gara col Pontedera

ANCONA – Il direttore generale Roberta Nocelli ha ringraziato tutti i tifosi biancorossi con un video direttamente dalla Curva Nord che domenica riaprirà le proprie porte e che avrà proprio l’appassionata dirigente come ‘super-ospite’ sugli spalti.

«Mi sono permessa di invadere questa Curva da cui si può ammirare uno splendido panorama. In tantissimi – ha detto la Nocelli – state già acquistando i tagliandi per la partita di domenica. Significa che stiamo facendo tutti insieme un grande lavoro, che questa nostra nuova avventura entusiasma anche Voi. Io domenica, come ho promesso, sarò in Curva e vi aspetto tutti. Vi mando un saluto dalla Curva più bella delle Marche. Ci vediamo domenica allo stadio».

In occasione della gara con il Pontedera, che domenica 19 settembre avrà inizio alle ore 17:30, la Croce Gialla di Ancona metterà a disposizione un pulmino per il trasporto disabili che partirà dal parcheggio 6 per raggiungere la tribuna. Sarà attivo a partire dalle ore 16:30 garantendo anche il ritorno.

L’arbitro dell’incontro sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Fabio Dell’Arciprete della sezione di Vasto e Paolo Tomasi della sezione di Schio. Il quarto ufficiale sarà invece i Daniele Rutella della sezione di Enna.