Ancona Matelica, biglietti in vendita per la sfida al Grosseto

ANCONA – Sono in vendita da oggi, martedì 7 settembre, i biglietti per la partita in programma sabato 11 settembre alle 17,30, tra l’Ancona Matelica e il Grosseto. Gli ospiti potranno acquistare i biglietti del Settore Curva sud, adibito a Settore ospiti, al prezzo unico di 12 euro, tramite il circuito online Ciaotickets o nei punti vendita Ciaotickets di Ancona (info su www.ciaotickets.com/puntivendita), entro le ore 19 di venerdì 10 settembre.

La capienza completa del Settore è di 2228 persone, con la riduzione del 50% dovuta al Covid la disponibilità reale è di 1109 biglietti. Sarà possibile accedere allo stadio, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore.

Intanto è stata designata la terna. L’arbitro dell’incontro sarà il Sig. Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dai Sig. Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e Marco Sicurello della sezione di Seregno. Il quarto ufficiale sarà invece il Sig. Simone Gavini della sezione di Aprilia.