Ancona-Matelica: in arrivo il difensore Noce, per il centrocampo spunta Mandorlini

Ormai l’accordo è stato raggiunto e per la firma è solo questione di ore. L’esterno arriva in biancorosso per rimpiazzare Calcagno che per motivi personali ha rescisso il contratto annuale

ANCONA – Le indiscrezioni che avevamo riportato nei giorni scorsi erano corrette: L’Ancona Matelica è prossima ad annunciare il terzino destro Mario Noce (’99) del Catania. Ormai l’accordo è stato raggiunto e per la firma è solo questione di ore. L’esterno arriva in biancorosso per rimpiazzare Calcagno che per motivi personali ha rescisso il contratto annuale che lo legava al club.

In queste ore il direttore sportivo Francesco Micciola si trova a Milano (il mercato chiuderà stasera alle 20), e non è da escludere che potranno esserci altri colpi in entrata. A centrocampo in particolare piace Andrea Mandorlini, svincolatosi dal Padova. Si tratta di un mediano fisico, uno di quelli che in mezzo porterebbe esperienza. Su di lui ci sono altre compagini, ma la società dorica può chiudere. Da capire se l’affare sarà perfezionato prima del gong, oppure nei prossimi giorni.

Sempre che non ci siano sorprese. Intanto, in occasione della partita di domenica 5 settembre con l’Olbia (fischio di inizio ore 15), è partita la prevendita. I settori aperti sono Tribuna coperta, Tribuna Vip e settore Ospiti Distinti Laterali Sud Est. Il costo è di 10 euro (più diritti di prevendita) per la Tribuna coperta, di 10 euro (più diritti di prevendita) per il settore Tribuna VIP e di 10 euro (più diritti di prevendita) per il Settore ospiti Distinti Laterali Sud Est. La Tribuna Vip verrà messa in vendita da giovedì. Per gli Under 18 il costo è di 7 euro (più diritti di prevendita). Per gli Under 10 l’ingresso è gratuito, ma va fatta obbligatoriamente la richiesta di ticket omaggio all’indirizzo assistenza@diyticket.cloud.