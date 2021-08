Ancona-Matelica, arriva un giovane dall’Empoli

ANCONA- L’Ancona Matelica continua nella selezione di profili marchigiani già entrati da qualche anno nel giro delle Società professionistiche assicurandosi le prestazioni del classe 2005 originario di Senigallia Phanith Galavotti. Galavotti nelle ultime due stagioni ha militato nelle formazioni U15 ed U16 dell’Empoli, dove ha sempre giocato da attaccante esterno.

Struttura fisica normolinea, molto veloce, dotato di ottimo atletismo e buona tecnica. Intelligente ed educato, apprezza giocare sulla fascia e attaccare gli spazi. «Gli anni di Empoli – ha dichiarato il ragazzo – sono stati per me molto formativi, sia a livello tecnico in campo sia a livello umano e relazionale in convitto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Mi impegnerò al massimo. Sono entusiasta della mia scelta e di riavvicinarmi a casa. Un progetto come quello dell’Ancona Matelica, con forti radici sul territorio ed un ambiente sano e motivante, può essere l’ideale per migliorare il percorso di crescita dei ragazzi. Credo sia la strada più giusta per migliorare e tirare fuori la personalità».