Ancona Matelica, «una famiglia unita». Intervista al centrocampista Delcarro

Un'altra partita vinta per la squadra: «Quando si combatte insieme, gli effetti si vedono». Riprenderanno oggi i lavori in vista della Pistoiese che arriverà al Del Conero

ANCONA – È uscito dal campo con i segni della lotta. Un’altra partita vinta, un’altra sfida dove il centrocampista Andrea Delcarro è stato determinante. «I quaranta punti sono ad un passo e proveremo a varcarli già da domenica contro la Pistoiese – ha confessato -. La nostra mentalità non cambia, sappiamo di poterci divertire ma dobbiamo obbligatoriamente ragionare partita dopo partita. Non pensate che ad Olbia sia stata facile, nel primo tempo la partita è rimasta molto chiusa poi la prodezza di Alex (Rolfini, ndr), ci ha aiutato a sbloccarla. Portare a casa questo bottino è un qualcosa di veramente importante».

L’atteggiamento che si vede in campo è quello da grande squadra…

«Sappiamo metterci l’elmetto perché siamo una grande famiglia tutta unita. Quando una squadra combatte tutta insieme poi gli effetti si vedono. Siamo abituati così e la voglia di regalare soddisfazione ai tifosi ci fa dare qualcosa in più».



Tra campo e famiglia, Delcarro diventerà papà a giugno, quello di Ancona si sta rivelando un anno indimenticabile. E così?

«L’entusiasmo che mi dà questa piazza e questa gente è importante, quando entro anche per le mie caratteristiche cerco sempre di dare tutto per aiutare i ragazzi. Ogni giocatore è importante nell’economia del gruppo, io cerco di metterci l’agonismo ma la nostra forza è lo spogliatoio. Ripeto, siamo una grandissima famiglia. Un piccolo anconetano in arrivo? È la cosa più bella, diventare padre qui, l’affetto che mi ha trasmesso la gente è stato bellissimo e coinvolgente».



State pensando già ai playoff?

«Sarebbe bello essere a giugno per giocarci qualcosa di incredibile. Detto questo, dobbiamo ragionare impegno dopo impegno. E adesso, nella nostra testa, c’è solo la Pistoiese».

La squadra, dopo un giorno di pausa, riprende a lavorare oggi pomeriggio, giovedì 4 febbraio, al “Paolinelli”. Domenica alle 14,30 la sfida con la Pistoiese.