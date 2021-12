Ancona Matelica-Siena, mister Colavitto: «Vogliamo tornare alla vittoria»

Mister Colavitto suona la carica ai suoi in vista del match casalingo contro il Siena. Intanto la Società ha stretto un accordo di affiliazione con il Corridonia, altra importante realtà territoriale

ANCONA- Torna a giocare allo Stadio “Del Conero” l’Ancona Matelica, che riceverà oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre alle 14:30, la visita dei bianconeri del Siena di mister Maddaloni. Padroni di casa reduci dal pari ottenuto in rimonta a Gubbio con una grande reazione, toscani invece scottati dallo stop interno nel derby con il Grosseto. «Incontriamo una squadra che avrà grande fame di rivalsa. Il Siena – ha dichiarato mister Colavitto – può contare su un organico importante, quasi completamente rinnovato rispetto allo scorso campionato. Logicamente quando si cambiano tanti elementi non è mai semplice trovare un’identità precisa. Noi un’identità ce l’abbiamo e domani dobbiamo metterla in campo».

Che Ancona vedremo?

«Arriviamo bene all’appuntamento, come sempre, perché stiamo portando avanti il trend dell’allenamento coscienzioso e funzionale. Le prestazioni non sono mai mancate, sta mancando solo il punteggio pieno. I ragazzi sono consapevoli di questo e affronteremo il Siena con le nostre solite armi, compreso il pubblico, cercando di capitalizzare tutte le occasioni che ci concederanno. Ci auguriamo che finalmente anche gli episodi tornino a volgere dalla nostra parte e di poter tornare a festeggiare sotto la Curva Nord».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di oggi: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Rolfini, Ruani, Sabattini, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.

Intanto, il direttore generale biancorosso Roberta Nocelli e mister Gianluca Colavitto si sono aggiudicati rispettivamente il premio come miglior dirigente e miglior giovane allenatore del girone B della Lega Pro per la stagione appena passata. I vincitori ritireranno i premi nell’ambito della Serata di Gala e consegna degli “Oscar del calcio”, giunta alla 10° edizione, lunedì 13 Dicembre, a partire dalle ore 19:00 presso l’Hotel dei Congressi a Castellamare di Stabia. L’evento è stato ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani e, in occasione del Decennale, sono stati invitati tutti i vertici del Calcio Italiano.

Infine, la società ha reso noto un’affiliazione molto importante con il Corridonia calcio: «Il Corridonia – ha dichiarato il Responsabile del Settore Giovanile dell’Ancona Matelica su Ancona Leonardo Scodanibbio – è la prima realtà della provincia di Macerata che entra quest’anno nel nostro progetto. Fin da subito la Società ha mostrato grande serietà e collaborazione nei nostri confronti, sotto ogni punto di vista. Ringraziamo il presidente Ciocci e il responsabile Scoponi. Ci sono tutti i presupposti per costruire qualcosa di interessante».