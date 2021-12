Basket: ad Ancona vince Roseto, Luciana Mosconi sconfitta

ANCONA – Roseto è troppo forte e vince anche ad Ancona continuando la sua marcia fin qui inarrestabile. Tuttavia, gli abruzzesi, hanno dovuto fare i conti con la reazione orgogliosa della Luciana Mosconi che al terzo quarto aveva rimesso tutto in discussione. Roseto, fin dall’avvio, è stata capace di menare le danze, mostrando una validissima circolazione di palla (13-4 per gli ospiti dopo soli 4 minuti di gioco).

Quarisa, e Pozzetti erano bravi a riportare a galla Ancona perché Roseto allentava la pressione per poi risalire piano piano in cattedra grazie a due triple consecutive di Zampogna. Nel secondo tempo si rivedeva in campo una Luciana Mosconi rivitalizzata, merito di Panzini che segnava tre canestri portando i suoi con un divario sotto i 10 punti di distacco (35-44) dopo 4′ di gioco. Roseto a quel punto andava in affanno tanto da realizzare appena 5 punti in 6′ e Aguzzoli in contropiede portava i locali sul 42-47 costringendo la panchina ospite a chiamare timeout. Quando tutto lasciava pensare a una rimonta certa, saliva in cattedra il solito Zampogna, uomo che ha fatto la differenza e ha dato la carica ai suoi nella fase più complicata del match. Di Emidio segnava il primo canestro del periodo al quale risponde Aguzzoli per il 53-55 a favore degli ospiti dopo 3′ di gioco. Aguzzoli pareggiava a 5′ dalla fine. Nikolic trovava due canestri da sotto di cui uno in rovesciata subendo fallo e Roseto si trovava avanti 60-55 con 4′ da giocare. La Luciana Mosconi falliva i liberi con Pastore si ritrovava sotto di 7 punti (62-55). A 1’32” dalla fine a coach Coen veniva fischiato il 2′ fallo tecnico per proteste e il coach dorico era costretto a lasciare il campo. L’arbitraggio non ha convinto molto e ci sono state parecchie proteste. Il successo per Roseto è comunque meritato.

Il tabellino:

LUCIANA MOSCONI ANCONA 58 LIOFILCHEM ROSETO 72

LUCIANA MOSCONI ANCONA: Panzini 15, Minoli 5, Centanni 4, Giombini 2, Quarisa 3, Cacace 15, Pozzetti 8, Aguzzoli 6, Gospodinov, Anibaldi, Zandri, Carboni. All. Coen.

LIOFILCHEM ROSETO: Zampogna 14, Turel 4, Di Emidio 2, Bassi, Pastore 9, Amoroso 17, Nikolic 17, Serafini 9, Gaeta, Mraovic. All. Quaglia.

ARBITRI: Di Luzio e Cassina.

PARZIALI: 10-18; 29-42; 51-53.