Ancona-Goldengas Senigallia: domenica ci si gioca il pass per le Final Eight di Supercoppa Serie B

SENIGALLIA – La Goldengas Senigallia si prepara al derby. Uno scontro tra cugine, quello con la Luciana Mosconi Ancona, in cui la vincente volerà alle Final Eight di Supercoppa Serie B che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro dal 24 al 26 settembre.

Gli uomini guidati dal coach Andrea Gabrielli arrivano alla finalissima del girone B di domenica 19 settembre (ore 18,30) col vento in poppa, forti dell’impresa compiuta al Pala Flaminio di Rimini.

I dorici invece hanno superato Imola prima di approdare all’ultimo atto del raggruppamento. Toccherà alla Goldengas giocare in trasferta, in virtù del peggior posizionamento nel ranking determinato dalla classifica ottenuta in Serie B nel 2020-2021. Le due formazioni collideranno dunque al PalaEstra.

Nel frattempo, la Goldengas ha ufficializzato che sabato 25 settembre si terrà il “Media Day”. Menù ricchissimo: presentazione delle nuove maglie, possibilità di intervistare giocatori, staff tecnico e di assistere all’allenamento della prima squadra. L’evento durerà dalle 9 alle 10.30, orario in cui comincerà appunto la sessione di allenamento.