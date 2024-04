FALCONARA – Scalda i motori lo Stilcasa Costruzioni Falconara che è pronto a tornare in campo dopo l’ultima sfida del 24 marzo scorso, vinta per 3 a 0 contro la Vip. La prossima gara rappresenterà il ventesimo appuntamento di questa Serie A, il terz’ultimo della regular season. Per le ragazze di mister Domenichetti l’obiettivo è sempre quello di aggrapparsi al TikiTaka Planet, distante una sola lunghezza a 45 punti, e provare a posizionarsi seconde per ottenere una migliore qualificazione per quanto riguarda gli ormai prossimi playoff.

Ad aspettare le citizens, ci sarà la trasferta di Foligno contro l’Atletico. Una squadra che si presenta come nona forza in classifica a quota 15 punti, ad appena una distanza dalla casella dei playout occupata invece dalla Kick Off. Seppur una gara sulla carta semplice vista la distanza di posizioni, l’Atletico Foligno gode di un ottimo momento di forma tradotto in tre vittorie nelle ultime cinque sfide.

All’andata, al Palabadiali, finì in un rotondo 8 a 1 in favore del Falconara grazie alle reti di Boutimah, Pereira, Ferrara, Praticò, Soldevilla ed Elpidio. Ritrovare il successo di un girone fa assumerebbe ancor più valore in caso di un risultato favorevole proveniente nella gara tra Bitonto e Montesilvano. In altre parole: tre punti potrebbero quantomeno cementificare la terza posizione. Appuntamento, dunque, domenica al Palasport Paternesi di Foligno con il fischio d’inizio in programma alle 16.00.