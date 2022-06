Calcio: Ancona, arriva il centrocampista Prezioso

ANCONA – Nuovo arrivo in casa biancorossa, l’Ancona per il prossimo campionato di Serie C si è rinforzata con una pedina proveniente dalla Virtus Francavilla. “La società comunica – si legge nella nota – di aver sottoscritto il contratto preliminare del calciatore Mario Prezioso che da luglio si legherà al club fino a giugno 2024. Il centrocampista campano, classe 1996, cresciuto nel Napoli, arriva dalla Virtus Francavilla dove nella stagione scorsa ha collezionato 29 presenze e 2 reti. In precedenza ha avuto esperienze importanti in serie B con Carpi e Cosenza ed in serie C con le maglie di Bisceglie, Vibonese e Modena. Contestualmente la società ringrazia il portiere Michele Avella per la professionalità dimostrata durante l’anno e gli augura un sincero in bocca al lupo nelle fila della Virtus Francavilla”. L’attaccante Mirco Petrella, sarà invece annunciato lunedì.