Campetto Basket, Simone Centanni sposa ancora il progetto biancoverde

ANCONA- Simone Centanni vestirà ancora la casacca della Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona anche per la stagione sportiva 2020-2021. L’ufficialità è arrivata direttamente dalla società anconetana che si assicura uno dei migliori talenti dell’intera serie B. Centanni, playmaker classe ’91 e anconetano doc, vanta un passato glorioso nelle giovanili della Mens Sana Siena con cui ha conosciuto il grande basket dell’Eurolega. Mentalità vincente in campo e fuori lo fanno uno dei migliori realizzatori della categoria, tassello imprescindibile per ogni progetto che si rispetti.

Queste le sue prime parole dopo il prolungamento dell’accordo: «Giocare a casa propria è sempre una cosa speciale. Il prossimo sarà il terzo anno. Non mi sento ancora una bandiera ma sono molto felice di poter continuare a difendere i colori della mia città. La scorsa stagione è stata tremenda in tutti i sensi, culminata con lo stop per l’emergenza sanitaria che ha congelato tutto. Sinceramente non so come sarebbe finita senza la sospensione del campionato, ma ora bisogna tirare una riga, cancellare il passato e ripartire. La Luciana Mosconi 20/21? Credo sia il momento di fare vedere che siamo in grado di competere ad alti livelli. Mi aspetto dunque una squadra da alta classifica che sia in grado di competere con le big, far divertire e coinvolgere più gente possibile. Sarà l’anno della rinascita in tutti i sensi».